Γενικά αίθριος καιρός θα επικρατήσει την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με την ηλιοφάνεια να κυριαρχεί καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Λίγες τοπικές νεφώσεις αναμένονται τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες στην Κρήτη και κατά τόπους στα δυτικά, κυρίως στο νότιο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο, με πιθανότητα να σημειωθούν πρόσκαιρα λίγες ψιχάλες στις περιοχές αυτές.

Άνεμοι ήπιοι, με μικρή ενίσχυση στο Αιγαίο

Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί ασθενείς 2 με 3 μποφόρ, φτάνοντας τοπικά και τα 4 μποφόρ. Στο Αιγαίο, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 3 με 4 μποφόρ, ενώ τις πρωινές ώρες δεν αποκλείεται να αγγίξουν πρόσκαιρα τα 5 μποφόρ.

Ζεστό το μεσημέρι, δροσιά το βράδυ

Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή. Στις περισσότερες περιοχές η μέγιστη τιμή θα κυμανθεί από 28 έως 31 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά στα ηπειρωτικά θα φτάσει και τους 32 βαθμούς. Στις Σποράδες, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, οι μέγιστες τιμές δεν θα ξεπεράσουν τους 27 βαθμούς Κελσίου.

Σταθερά καλοκαιρινός καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει επίσης ηλιοφάνεια, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ, φτάνοντας τοπικά και τα 4 μποφόρ.

Η τάση των επόμενων ημερών

Μέχρι και την Παρασκευή το σκηνικό του καιρού θα παραμείνει καλοκαιρινό, με ηλιοφάνεια και γενικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Ωστόσο, από το Σάββατο αναμένεται σημαντική αλλαγή, με βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας σε αρκετές περιοχές της χώρας, καθώς και ενισχυμένους ανέμους, δίνοντας μια πιο φθινοπωρινή εικόνα στον καιρό. Καθώς θα πλησιάζουν οι ημέρες, θα υπάρχει η δυνατότητα να δώσουμε πιο συγκεκριμένες πληροφορίες για το ποιες περιοχές θα επηρεαστούν, καθώς και πότε και για πόσο θα διαρκέσουν τα φαινόμενα.