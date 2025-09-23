Πέρα από την επιλογή κατάλληλου τιμολογίου, οι καταναλωτές μπορούν με μικρές αλλά σημαντικές παρεμβάσεις να μειώσουν την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος και να εξοικονομήσουν χρήματα.
Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο ηλεκτρολόγος – μηχανολόγος κ. Κατσιμάς έδωσε πρακτικές συμβουλές για τον περιορισμό της κατανάλωσης, ξεκινώντας από τη συσκευή με τη μεγαλύτερη ενεργειακή επιβάρυνση: Τον θερμοσίφωνα.
Οι 5 συμβουλές:
- Θερμοσίφωνας: Αρχικά μπορούμε να απευθυνθούμε σε ειδικό να ρυθμίσει τον θερμοστάτη στους 50-55 βαθμούς Κελσίου, κάτι που θα επιφέρει μείωση κατά 35% στην κατανάλωση που κάνει η εν λόγω ηλεκτρική συσκευή.
- Ψυγείο: Το φθινόπωρο ρυθμίζουμε τη θερμοκρασία στη συντήρηση στους 7 βαθμούς Κελσίου και την κατάψυξη -17 βαθμούς Κελσίου. Μια μικρή συμβουλή, το ψυγείο να μην είναι κολλημένο στον τοίχο και να απέχει 5-10 πόντους ώστε να μπορεί να «αναπνέει». Σημαντικό επίσης είναι να καθαρίζεται σωστά και κυρίως η σκόνη που συγκεντρώνεται στο πίσω μέρος. Ένα ακόμα λάθος που αποδεικνύεται ενεργοβόρο, είναι το ψυγείο να βρίσκεται δίπλα από την κουζίνα. Οι ειδικοί συμβουλεύουν οι συσκευές να απέχουν τουλάχιστον ένα μέτρο.
- Κουζίνα: Συνιστάται στις εστίες να τοποθετούνται τα σκεύη με σωστό μέγεθος και επίσης για ξεπάγωμα τροφίμων να χρησιμοποιούνται συσκευές τύπου airfryier.
- Πλυντήριο: Σημαντικό να είναι η συσκευή ενεργειακής κλάσης Α ή Α+++.
- Καυστήρας πετρελαίου: Συντήρηση και καθαρισμός κάθε φθινόπωρο.