Πέρα από την επιλογή κατάλληλου τιμολογίου, οι καταναλωτές μπορούν με μικρές αλλά σημαντικές παρεμβάσεις να μειώσουν την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος και να εξοικονομήσουν χρήματα.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο ηλεκτρολόγος – μηχανολόγος κ. Κατσιμάς έδωσε πρακτικές συμβουλές για τον περιορισμό της κατανάλωσης, ξεκινώντας από τη συσκευή με τη μεγαλύτερη ενεργειακή επιβάρυνση: Τον θερμοσίφωνα.

Οι 5 συμβουλές: