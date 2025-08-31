Τα νοικοκυριά μπορούν να περιμένουν χαμηλότερους λογαριασμούς ρεύματος το φθινόπωρο, καθώς η πτώση των τιμών χονδρικής ενέργειας τον Αύγουστο αναμένεται να μεταφερθεί στις τιμές λιανικής. Αυτό τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εβδομαδιαία του ανασκόπηση, υπογραμμίζοντας τα οφέλη της πράσινης ενεργειακής μετάβασης για τους καταναλωτές.

Σύμφωνα με τον κ. Μητσοτάκη, η Ελλάδα έχει καταφέρει σημαντική πρόοδο στην αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), μετατρέποντας σταδιακά τη χώρα από καθαρό εισαγωγέα σε καθαρό εξαγωγέα ενέργειας. Οι επενδύσεις σε ήλιο και άνεμο, σε συνδυασμό με τις παρεμβάσεις στο ευρωπαϊκό επίπεδο, οδήγησαν σε πτώση των τιμών χονδρικής κατά 29% σε σχέση με πέρσι.

Η μείωση αυτή σημαίνει ότι τα τιμολόγια λιανικής θα μπορούσαν να είναι πιο προσιτά για τα νοικοκυριά από τον Σεπτέμβριο. «Αν η πτώση δεν φανεί στον τελικό καταναλωτή, η κυβέρνηση θα παρέμβει υπέρ των νοικοκυριών», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Επιπλέον, ο κ. Μητσοτάκης υπενθύμισε ότι «η πράσινη ενεργειακή μετάβαση πρέπει να υπηρετεί πρωτίστως τα συμφέροντα των πολλών, ώστε τελικά να βγαίνουμε όλοι κερδισμένοι από αυτήν, και όχι κάποιοι μόνο σε βάρος των περισσότερων».

Τι θα πληρώσουμε τον Σεπτέμβριο

Οι πάροχοι θα αγοράζουν ρεύμα περίπου στα 73 ευρώ/MWh, δηλαδή 26% φθηνότερα σε σχέση με τον Ιούλιο και 41% σε σχέση με πέρυσι.

Παράλληλα, οι καταναλωτές θα έχουν στη διάθεσή τους ένα νέο «κόκκινο» τιμολόγιο, πιο ευέλικτο από τα σταθερά και ασφαλέστερο από τα κυμαινόμενα, με σταθερό μηνιαίο λογαριασμό και εκκαθάριση στο τέλος της περιόδου ή κάθε εξάμηνο.

Η Protergia ανακοίνωσε ήδη μειώσεις, με το οικιακό πράσινο τιμολόγιο στα 0,159€/kWh (-11,2%), ενώ τα κίτρινα τιμολόγια είναι έως και 18% φθηνότερα. Υπάρχει επίσης ειδικό πακέτο για φοιτητικά σπίτια με κόστος 29,99€/μήνα και δύο μήνες δώρο.