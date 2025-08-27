​Μειώσεις τιμών αναμένονται στα τιμολόγια ρεύματος τον Σεπτέμβριο 2025 μετά την αισθητή πτώση της χονδρικής τιμής στο Χρηματιστήριο Ενέργειας, ενώ από τον επόμενο μήνα οι καταναλωτές θα έχουν μια νέα επιλογή, τα «κόκκινα» τιμολόγια, μια ενδιάμεση κατηγορία, πιο ευέλικτη από τα σταθερά και πιο ασφαλή από τα κυμαινόμενα.

Η «βουτιά» στην μηνιαία χονδρική τιμή ρεύματος δημιουργεί προσδοκίες για χαμηλότερα κυμαινόμενα τιμολόγια τον επόμενο μήνα. Οι πάροχοι θα αγοράσουν ρεύμα στα περίπου 73 ευρώ ανά μεγαβατώρα, δηλαδή 26% χαμηλότερα από τον Ιούλιο και 41% σε σχέση με τον Αύγουστο του 2024. Στην πτώση των τιμών συνέβαλαν και οι χαμηλότερες θερμοκρασίες, που οδήγησαν σε μείωση της χρήσης κλιματιστικών, αλλά και η συμβολή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Με εξαίρεση λίγες ημέρες του Αυγούστου, τις μεσημβρινές ώρες η τιμή του ρεύματος στο Χρηματιστήριο Ενέργειας ήταν είτε μηδενική, είτε αρνητική.

Τον Αύγουστο οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας κάλυψαν λίγο περισσότερο από το 52% του ρεύματος που πέρασε στο δίκτυο. Για 10 ημέρες μάλιστα οι τιμές ήταν αρνητικές, δηλαδή οι παραγωγοί αντί να πληρώνονται, πλήρωναν για να διαθέσουν το ρεύμα τους στο Χρηματιστήριο Ενέργειας, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Στα πράσινα τιμολόγια, η τελική τιμή εξαρτάται και από την έκπτωση την οποία οι πάροχοι μπορούν να αλλάζουν κάθε μήνα, αλλά και από την κλίμακα κατανάλωσης. Τον Ιούλιο το φθηνότερο «πράσινο» τιμολόγιο ήταν της ΔΕΗ με 15,1 λεπτά για τις πρώτες 500 κιλοβατώρες και 17,5 λεπτά για τις υπόλοιπες. Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, κάλεσε μάλιστα την ΔΕΗ, να επανεξετάσει την απόφαση της να μειώσει το όριο της φθηνής τιμολόγησης κατανάλωσης για το «πράσινο» τιμολόγιο από τις 500 κιλοβατώρες στις 200 κιλοβατώρες από τον Οκτώβριο.

Τα «πράσινα» τιμολόγια έχουν 3,8 εκατομμύρια νοικοκυριά, δηλαδή πάνω από το 50% των οικιακών καταναλωτών. Τα «κίτρινα» καλύπτουν το 14% των καταναλωτών, ενώ το μερίδιο των σταθερών «μπλε» τιμολογίων έχει ξεπεράσει το 22%. Σε αυτά έρχονται να προστεθούν τα «κόκκινα» τιμολόγια, τα οποία θα είναι 12μηνης διάρκειας και μπορούν να προσφέρουν σταθερό λογαριασμό κάθε μήνα, για συγκεκριμένα όρια κατανάλωσης, ενώ η εκκαθάριση θα γίνεται στο τέλος του συμβολαίου ή κάθε εξάμηνο.