Οι λογαριασμοί ρεύματος αποτελούν ένα από τα μεγαλύτερα βάρη για τα ελληνικά νοικοκυριά. Με τις τιμές της ενέργειας και τις ανάγκες της καθημερινότητας να παραμένουν υψηλές, η εξοικονόμηση φαίνεται συχνά δύσκολη. Κι όμως, υπάρχουν μικρές αλλαγές που μπορεί να κάνει ο καθένας μας, ώστε να μπορέσει να μειώσει την κατανάλωση και να δει κάποια διαφορά στον λογαριασμό.

Μία από τις πιο απλές κινήσεις είναι η αξιοποίηση του φυσικού φωτός. Το άνοιγμα των κουρτινών και η σωστή διάταξη των επίπλων μπορούν να μειώσουν την ανάγκη για τεχνητό φωτισμό μέσα στην ημέρα. Όταν, ωστόσο, χρειάζεται να ανάψουμε τα φώτα, οι λάμπες LED αποτελούν την καλύτερη επιλογή. Οι συγκεκριμένες λάμπες έχουν πολύ χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας από τις παλιές λάμπες, εξοικονομώντας έως και 90% στο ρεύμα

Άλλη συνήθεια που συχνά παραβλέπουμε είναι η κατανάλωση των συσκευών σε κατάσταση αναμονής. Η τηλεόραση, ο υπολογιστής, ακόμα και ο φορτιστής που μένει στην πρίζα, «τραβούν» ενέργεια διαρκώς. Το να συνηθίσουμε να τις κλείνουμε πλήρως μπορεί να φαίνεται μικρό, αλλά στο τέλος του μήνα έχει αποτέλεσμα.

Σημαντικό ρόλο παίζει και η σωστή ρύθμιση της θερμοκρασίας στο σπίτι. Τον χειμώνα, η μείωση του θερμοστάτη κατά έναν ή δύο βαθμούς μπορεί να περιορίσει τον λογαριασμό, χωρίς να μειώσει την αίσθηση ζεστασιάς. Το καλοκαίρι, αντίστοιχα, το κλιματιστικό στους 26°C και η χρήση ανεμιστήρα κάνουν τη διαφορά.

Ακόμη, η καθημερινή χρήση συσκευών όπως το πλυντήριο ή το στεγνωτήριο χρειάζεται προσοχή. Ένα γεμάτο πλυντήριο ρούχων είναι πιο αποδοτικό, ενώ η επιλογή στεγνώματος στον ήλιο αντί για το στεγνωτήριο είναι μια εύκολη μορφή εξοικονόμησης. Το ίδιο ισχύει και για τον βραστήρα ή τον φούρνο: αν θερμαίνουμε μόνο την ποσότητα που πραγματικά χρειαζόμαστε, περιορίζουμε σημαντικά την κατανάλωση.

Επίσης, δεν πρέπει να ξεχνάμε τη σημασία της συντήρησης. Ένα ψυγείο που δεν κλείνει σωστά καταναλώνει πολύ περισσότερη ενέργεια απ’ όσο θα έπρεπε.

Ακόμα με μια «έξυπνη» πρίζα μπορείς να παρακολουθείς την κατανάλωση κάθε συσκευής και να την κλείνεις απομακρυσμένα. Έτσι αποφεύγεις άσκοπες σπατάλες.

Και βέβαια, για όσους έχουν τη δυνατότητα, η επένδυση σε συσκευές νέας τεχνολογίας υψηλής ενεργειακής απόδοσης είναι μια κίνηση σημαντική. Η αντικατάσταση ενός παλιού ψυγείου 15ετίας με ένα καινούριο ενεργειακής κλάσης Α+++ μπορεί να μειώσει την κατανάλωση έως και 200€ ετησίως.