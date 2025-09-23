Η Mitsubishi επιβεβαίωσε ότι το All-New Eclipse Cross θα κυκλοφορήσει ως BEV (battery-electric vehicle) στην Ευρώπη εντός του 2025. Το μοντέλο, στο πλαίσιο της συμφωνίας OEM με τον όμιλο Renault, θα παράγεται στο εργοστάσιο ElectriCity στο Douai της Γαλλίας, που αποτελεί κόμβο παραγωγής ηλεκτρικών αυτοκινήτων για την Renault.

Χτισμένο πάνω στην πλατφόρμα CMF-EV, το νέο Eclipse Cross θα έχει περίπου αυτονομία 600 χλμ κατά WLTP, εξοπλισμό με Google built-in, και συστήματα ασφάλειας τελευταίας γενιάς. Η Mitsubishi υπογραμμίζει ότι με τη νέα αυτή ηλεκτρική προσθήκη επιδιώκει να ενισχύσει τη στρατηγική της στην πράσινη κινητικότητα στη Γηραιά Ήπειρο.

Το BEV θα απευθυνθεί τόσο σε χρήστες πόλης όσο και σε αυτούς που κάνουν διαδρομές μεσαίου μήκους χάρη στην αυτονομία και τη δυνατότητα άνετης φόρτισης. Με την παροχή της ηλεκτρικής έκδοσης, η Mitsubishi ελπίζει να ενταχθεί δυναμικά στον ανταγωνισμό με άλλα compact και μεσαία ηλεκτρικά SUV, αξιοποιώντας και τα κίνητρα που προσφέρουν ευρωπαϊκές χώρες για καθαρές μετακινήσεις.