Ο σούπερ σταρ της ποπ, Χάρι Στάιλς, εντυπωσίασε φίλους και θαυμαστές του αθλητισμού καθώς ολοκλήρωσε με επιτυχία τον φημισμένο Μαραθώνιο του Βερολίνου την Κυριακή, καταγράφοντας έναν εξαιρετικό χρόνο κάτω των τριών ωρών.

Harry Styles completes his second marathon of the year with an astounding time of 02:59:13. We thought we were fans of a singer. We were wrong. pic.twitter.com/VpZihTpARr — Harry Crave (@theharrycrave) September 21, 2025

Σε ηλικία 31 ετών, ο τραγουδιστής, γνωστός για τη θητεία του στους One Direction, πήρε μέρος στον αγώνα μαζί με σχεδόν 55.000 δρομείς. Η διαδρομή του Μαραθωνίου του Βερολίνου θεωρείται ευρέως η ταχύτερη μαραθώνια πίστα στον κόσμο, κάτι που προσελκύει κάθε χρόνο κορυφαίους αθλητές και προσωπικότητες.

Ο Στάιλς συμμετείχε με το ψευδώνυμο Στεντ Σαράντος, φορώντας χαρακτηριστική κορδέλα και γυαλιά ηλίου. Κατάφερε να διασχίσει τη γραμμή του τερματισμού σε 2 ώρες, 59 λεπτά και 13 δευτερόλεπτα, επιτυγχάνοντας τον στόχο του για χρόνο κάτω των τριών ωρών — ένα σημαντικό επίτευγμα για κάθε μαραθωνοδρόμο.

Harry Styles completes the Berlin Marathon in 2 hours, 59 minutes and 13 seconds. He reportedly registered under the name Sted Sarandos. pic.twitter.com/0g4Z9oDawq — Pop Crave (@PopCrave) September 21, 2025

Η συμμετοχή του Στάιλς έγινε αρχικά γνωστή από τοπικό δημοσίευμα της εφημερίδας Der Tagesspiegel, ενώ στη συνέχεια επιβεβαιώθηκε και από τους διοργανωτές του αγώνα στο γερμανικό πρακτορείο dpa.

Όπως αναφέρει η Der Tagesspiegel, ο Χάρι Στάιλς είχε εντοπιστεί ήδη να προπονείται στους δρόμους του Βερολίνου πριν από τον μεγάλο αγώνα της Κυριακής.

Συνάντηση με τον Ρίτσαρντ Γουάιτχεντ στον τερματισμό

Στον τερματισμό, ο Χάρι Στάιλς φωτογραφήθηκε μαζί με τον Ρίτσαρντ Γουάιτχεντ, δύο φορές χρυσό Παραολυμπιονίκη στα 200 μέτρα. Ο Γουάιτχεντ, που φέτος στοχεύει να συμμετάσχει σε 20 μαραθώνιους, μοιράστηκε τη φωτογραφία τους με το κοινό του μέσω Instagram.