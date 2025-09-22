Ο Τομ Χόλαντ υπέστη ελαφρά διάσειση κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της επερχόμενης ταινίας με υπερήρωες, «Spider-Man: Brand New Day». Ο Βρετανός ηθοποιός θα κάνει προληπτικό διάλειμμα από τα γυρίσματα και αναμένεται να επανέλθει στο πλατό τις προσεχείς ημέρες. Η Sony, η οποία έχει την παραγωγή της ταινίας σε συνεργασία με τα Marvel Studios, εξετάζει το επόμενο βήμα της παραγωγής. Σύμφωνα με πληροφορίες του Variety, δεν υπήρξε τραυματισμός άλλου μέλους του συνεργείου ή του καστ κατά τη διάρκεια του περιστατικού.

Το συμβάν σημειώθηκε στα Leavesden Studios, στο Γουότφορντ του Ηνωμένου Βασιλείου. Ο Χόλαντ τραυματίστηκε στο κεφάλι και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Δημοσίευμα της Sun αναφέρει πως ο ηθοποιός παρέστη σε φιλανθρωπικό δείπνο το επόμενο βράδυ μαζί με τον πατέρα του, Ντόμινικ, και την αρραβωνιαστικιά και συμπρωταγωνίστριά του, Ζεντάγια. Ωστόσο, αποχώρησε νωρίς, καθώς δεν ένιωθε καλά.

Η επιστροφή του Τομ Χόλαντ ως Spider-Man

Η παραγωγή της πολυαναμενόμενης ταινίας «Spider-Man: Brand New Day» ξεκίνησε στη Γλασκώβη στις αρχές Αυγούστου. Η πρεμιέρα της έχει προγραμματιστεί για τις 31 Ιουλίου του επόμενου έτους. Τον περασμένο μήνα, η Sony δημοσίευσε βίντεο από τα γυρίσματα, παρουσιάζοντας τον Χόλαντ με τη νέα στολή του Spider-Man. Πρόκειται για την πρώτη εμφάνιση του ηθοποιού στον ρόλο από το «Spider-Man: No Way Home» που κυκλοφόρησε το 2021.