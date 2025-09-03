Ο Τομ Χόλαντ επαινεί την ταινία «Η Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν μετά την ολοκλήρωση της παραγωγής της ταινίας και λίγο πριν τα γυρίσματα του Spider-Man: Brand New Day.Ο Χόλαντ πρόκειται να υποδυθεί τον Τηλέμαχο στην κινηματογραφική μεταφορά του κλασικού έργου του Ομήρου από τον Νόλαν, η οποία περιλαμβάνει ένα καστ με πλήθος από πασίγνωστους αστέρες.

«Το σενάριο είναι το καλύτερο σενάριο που έχω διαβάσει ποτέ», δήλωσε ο Χόλαντ στο Agence France-Presse.

Για τη συνεργασία του με τον Νόλαν, ο Χόλαντ είπε ότι ο σκηνοθέτης «είναι ένας πραγματικός συνεργάτης», προσθέτοντας: «Ξέρει τι θέλει… αλλά δεν είναι ένα περιβάλλον όπου δεν μπορείς να προτείνεις ιδέες ή να χτίσεις χαρακτήρες με συγκεκριμένους τρόπους».

Η πρεμιέρα της ταινίας «Η Οδύσσεια» έχει προγραμματιστεί για τις 17 Ιουλίου 2026 και είναι μια μεταφορά του επικού ποιήματος του Ομήρου και της ιστορίας του Οδυσσέα, βασιλιά της Ιθάκης, και του επικίνδυνου ταξιδιού του πίσω στην πατρίδα μετά τον Τρωικό Πόλεμο.

Το καστ της ταινίας περιλαμβάνει τους Matt Damon, Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong’o, Robert Pattinson, Charlize Theron, Jon Bernthal, Benny Safdie, John Leguizamo, Elliot Page, μεταξύ πολλών άλλων.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Χόλαντ μιλάει με θερμά λόγια για την συνεργασία του με τον Νόλαν.Σε συνέντευξη του στο GQ που δημοσιεύτηκε τον Ιούλιο, ο Χόλαντ χαρακτήρισε την εμπειρία του «καταπληκτική» και «τη δουλειά μιας ζωής».«Η καλύτερη εμπειρία που είχα στα γυρίσματα. Απίστευτη», δήλωσε ο Χόλαντ στο GQ. «Ήταν συναρπαστική. Ήταν διαφορετική. Και νομίζω ότι η ταινία θα είναι διαφορετική από οτιδήποτε έχουμε δει ποτέ».

Συνέχισε, «Η συνεργασία με τον Κρις, η γνωριμία με αυτόν και την Έμμα [Τόμας] ήταν απολύτως φανταστική. Δεν έχω ξαναδεί κάποιον που να μπορεί να εργάζεται με τον τρόπο που εργάζονται αυτοί, και υπάρχει σίγουρα λόγος για τον οποίο είναι οι καλύτεροι στον κλάδο. Το να βρεθώ στην πρώτη σειρά σε αυτό, να είμαι μέρος της διαδικασίας και να συνεργαστώ με έναν πραγματικό μάστορα της τέχνης του και να μάθω από αυτόν ήταν η καλύτερη εμπειρία που είχα ποτέ».