Στα ειδυλλιακά τοπία των Cotswolds (Κότσουολντ), δύο ώρες δυτικά του Λονδίνου, η Έλεν ΝτιΤζένερις ζει πλέον μια ήρεμη καθημερινότητα, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Οι δρόμοι και τα χωριά της περιοχής παραμένουν γοητευτικά και ήρεμα, αλλά οι ντόπιοι παρατηρούν μια νέα τάξη κατοίκων, γνωστή ως «Chippie set», όπου ανήκει και η Έλεν ΝτιΤζένερις, η οποία μετακόμισε με τη σύζυγό της, Πόρσια ντε Ρόσι.

Μετά από δύο δεκαετίες υποδοχής διασημοτήτων στο στούντιο της στην Καλιφόρνια, η Έλεν ΝτιΤζένερις πλέον ασχολείται με τη φροντίδα ζώων και περιποιείται την ιδιοκτησία της, ενώ απολαμβάνει περιπάτους και ποτά στο τοπικό της μπάρ. Η πτώση της δημοτικότητάς της το 2020, λόγω καταγγελιών για τοξικό περιβάλλον στην εκπομπή της, την οδήγησε σε μια νέα φάση ζωής, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, δηλώνοντας ότι είχε «αποβληθεί από τον χώρο του θεάματος».

Οι απόψεις για την Έλεν ΝτιΤζένερις παραμένουν διχαστικές. Οι υποστηρικτές της τη βλέπουν ως πρωτοπόρο που έπεσε θύμα της διαδικτυακής κριτικής και μιας άδικης κουλτούρας τηλεοπτικών παραγωγών, ενώ οι επικριτές της την θεωρούν σύμβολο κατάχρησης εξουσίας και ψεύτικης εικόνας διασημοτήτων.

Σήμερα, πέντε χρόνια μετά την «πτώση» της δημόσιας εικόνας της, η Έλεν ΝτιΤζένερις φαίνεται να εξετάζει την επάνοδό της. Συναντήσεις με σεναριογράφους και παραγωγούς, καθώς και μια σειρά εκδηλώσεων με τίτλο «In Conversation» σε πέντε βρετανικές πόλεις, δείχνουν ότι παραμένει ενεργή και ανοικτή σε νέα σχέδια.

Στο παρελθόν, η κωμικός υπήρξε μια από τις πιο αναγνωρίσιμες τηλεοπτικές προσωπικότητες των ΗΠΑ, με επιτυχημένες εμφανίσεις σε sitcoms και talk shows, ενώ η κριτική που δέχτηκε κατά τη διάρκεια της καριέρας της την έχει ορίσει ως μια προσωπικότητα που απαιτεί υψηλά πρότυπα από τους συνεργάτες της.

Παρά τις δυσκολίες, η Έλεν ΝτιΤζένερις φαίνεται να έχει προσαρμοστεί σε έναν πιο ήρεμο ρυθμό ζωής, ενώ η νέα της κατοικία, μια εντυπωσιακή μοντέρνα έπαυλη με έκταση 100 στρεμμάτων, πιστοποιεί την επιθυμία της να συνδυάσει την ιδιωτικότητα με την άνεση.

Η ζωή στην Αγγλία και η επαφή με την τοπική κοινότητα δίνουν μια νέα προοπτική στην Έλεν ΝτιΤζένερις, που συνεχίζει να παραμένει μια αναγνωρίσιμη και αμφιλεγόμενη φιγούρα, ενώ ταυτόχρονα εξετάζει τα επόμενα βήματα της καριέρας της.

