Η Ellen DeGeneres και η σύζυγός της, Portia de Rossi, μετακόμισαν στο Cotswolds στη νότια κεντρική Αγγλία.

Μια πηγή προσκείμενη στην DeGeneres δήλωσε στην Daily Mail ότι η μετακόμιση ακολουθεί την εκλογή του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι η μετακόμιση αντανακλά «μια λαχτάρα για μια νέα αρχή».

Η πηγή ανέφερε την πολιτική ατμόσφαιρα κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Τραμπ ως παράγοντα στην απόφαση του ζευγαριού να εγκαταλείψει τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η DeGeneres, πρώην παρουσιάστρια τοκ σόου, και η de Rossi φέρονται να πωλούν το σπίτι τους στο Montecito, το οποίο αγόρασαν το 2019.

Το ακίνητο, που βρίσκεται βόρεια του Λος Άντζελες, χρησίμευε ως κύρια κατοικία τους. Παραμένει ασαφές αν το ζευγάρι σκοπεύει να πουλήσει και τα άλλα ακίνητά του στη Νότια Καλιφόρνια.

Ellen DeGeneres and Portia de Rossi moving to ENGLAND after Trump win as they become latest stars to flee US https://t.co/qlgUpv2fNI pic.twitter.com/spQv1TXyh5

— Daily Mail Online (@MailOnline) November 20, 2024