Στη σύλληψη δύο νεαρών, ηλικίας 19 και 17 ετών, προχώρησαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή του Δενδροποτάμου. Οι δύο ημεδαποί εντοπίστηκαν να κινούνται με δίκυκλη μοτοσυκλέτα και, σύμφωνα με την αστυνομία, σε σχετικό έλεγχο διαπιστώθηκε ότι το όχημα είχε αφαιρεθεί νωρίτερα από τα Νέα Μάλγαρα.

Στην κατοχή των συλληφθέντων βρέθηκε συσκευασία που περιείχε 14,3 γραμμάρια κάνναβης, η οποία και κατασχέθηκε. Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δέλτα, το οποίο έχει σχηματίσει δικογραφία σε βάρος των δύο νεαρών για κλοπή δικύκλου και παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Επιπλέον δικογραφία για παραμέληση ανηλίκου

Επιπρόσθετα, δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος του γονέα του 17χρονου για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, προκειμένου να απολογηθούν για τις πράξεις τους.