Προφυλακιστέος κρίθηκε, μετά την απολογία του ενώπιον του ανακριτή Θεσσαλονίκης, ο 54χρονος Βούλγαρος οδηγός της νταλίκας που φέρεται να ευθύνεται για το θανατηφόρο τροχαίο με θύμα έναν 29χρονο μοτοσικλετιστή. Το συμβάν σημειώθηκε το πρωί της περασμένης Τετάρτης στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής, προκαλώντας έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία.

Σε αντίθεση με τον οδηγό, οι τρεις συγκατηγορούμενοί του, που κατά την προανάκριση της Τροχαίας φέρονται να τον καθοδηγούσαν στους ελιγμούς προκειμένου να εισέλθει στην κεντρική λεωφόρο στην ανατολική Θεσσαλονίκη, αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Αντιμέτωποι με βαριές κατηγορίες

Ο εισαγγελέας είχε ασκήσει κακουργηματική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση και επικίνδυνες παρεμβάσεις στην οδική συγκοινωνία, με αποτέλεσμα να επέλθει θάνατος, ενώ τα αδικήματα αποδίδονται κατά συναυτουργία και στους τέσσερις κατηγορούμενους. Κατά τη διάρκεια των απολογιών τους, και οι τέσσερις αρνήθηκαν οποιαδήποτε ευθύνη, υποστηρίζοντας πως «η νταλίκα κινήθηκε νομίμως και δεν παραβίασε τον ερυθρό σηματοδότη» όταν εισήλθε στη λεωφόρο.

Οι ισχυρισμοί των κατηγορουμένων

Ο 54χρονος οδηγός της νταλίκας, σύμφωνα με την απολογία του, υποστήριξε πως «κατά τη διέλευσή του, το φανάρι είχε πράσινη ένδειξη» και ότι κατευθυνόταν στο αντίθετο σημείο του δρόμου για να ξεφορτώσει εμπόρευμα. Εξήγησε πως «το δίκυκλο δεν το είδα πριν πέσει στην αριστερή πλευρά του φορτηγού», ενώ τόνισε ότι όταν αντιλήφθηκε τον 29χρονο πεσμένο στην άσφαλτο, έσπευσε να του προσφέρει πρώτες βοήθειες.

Παρόμοιοι ήταν και οι ισχυρισμοί των τριών συγκατηγορουμένων του, δύο Ελλήνων ηλικίας 65 και 53 ετών και ενός 34χρονου Αλβανού, οι οποίοι ανέφεραν πως «δεν ευθυνόμαστε για το δυστύχημα. Η νταλίκα ξεκίνησε την πορεία με πράσινο σηματοδότη». Τελικά, εις βάρος τους επιβλήθηκαν κατά περίπτωση οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της υποχρεωτικής εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα.