Πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί της Τρίτης στο Κάτω Σχολάρι, σε υπόγειο κτηρίου όπου λειτουργεί επιχείρηση επισκευής πολυεστερικών σκαφών. Στο ισόγειο του ίδιου κτηρίου στεγάζεται κατάστημα επίπλων.

Στο σημείο της φωτιάς κινητοποιήθηκαν άμεσα 8 οχήματα της Πυροσβεστικής με 20 πυροσβέστες, οι οποίοι συνεχίζουν τις προσπάθειες για την πλήρη κατάσβεση.

Δεν απειλούνται διπλανές επιχειρήσεις

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι επιχειρήσεις που βρίσκονται πλησίον του σημείου της πυρκαγιάς δεν διατρέχουν κίνδυνο, ενώ οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν στο σημείο για την πλήρη αντιμετώπιση του περιστατικού.