Συναγερμός σήμανε στην Ανδρούσα Μεσσηνίας το πρωί της Πέμπτης, έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε οικία της περιοχής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ηλικιωμένος που διέμενε στο σπίτι μεταφέρθηκε προληπτικά στο Νοσοκομείο Καλαμάτας, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η υγεία του.

Λίγο πριν τις 7:00 το πρωί, η Πυροσβεστική Υπηρεσία Καλαμάτας ειδοποιήθηκε για το περιστατικό και έσπευσε στην περιοχή με τέσσερα οχήματα και 12 πυροσβέστες.

Κατά την άφιξή τους, οι πυροσβέστες διαπίστωσαν ότι ο ηλικιωμένος είχε ήδη απομακρυνθεί από την οικία, ενώ στη συνέχεια παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η φωτιά προκάλεσε ζημιές σε τρία δωμάτια του σπιτιού, με την άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής να αποτρέπει την περαιτέρω εξάπλωσή της. Τα αίτια της πυρκαγιάς βρίσκονται υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.