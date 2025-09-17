Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Τετάρτης στο λιμάνι Σύβοτα Λευκάδας, όταν εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε επαγγελματικό τουριστικό σκάφος αναψυχής με ελληνική σημαία, προκαλώντας ανησυχία στην τοπική κοινωνία.

Η φωτιά ξέσπασε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με αποτέλεσμα το σκάφος να βυθιστεί, χωρίς ωστόσο να καταγραφούν τραυματισμοί ή να κινδυνέψει ανθρώπινη ζωή. Το περιστατικό ανέδειξε για άλλη μία φορά τα ζητήματα ασφαλείας που αφορούν τις τουριστικές θαλάσσιες μεταφορές.

Άμεση κινητοποίηση των αρχών

Στο σημείο μετέβη άμεσα περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος καθώς και κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, τα οποία πραγματοποίησαν την επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς και διασφάλισαν την ασφάλεια της ευρύτερης περιοχής. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των αρχών, τη στιγμή της φωτιάς το σκάφος ήταν κενό επιβατών, γεγονός που απέτρεψε το ενδεχόμενο ανθρώπινου τραυματισμού.

Έρευνες για τα αίτια και μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος

Οι τοπικές αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει διερεύνηση για τα ακριβή αίτια του συμβάντος. Παράλληλα, εφαρμόζονται προληπτικά μέτρα για την αποτροπή θαλάσσιας ρύπανσης στο λιμάνι και στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή, με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας.