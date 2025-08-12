8 συλλήψεις για ηχορύπανση και παραβίαση ωραρίου μουσικής σε Ζάκυνθο, Λευκάδα και Κέρκυρα. Οκτώ συλλήψεις πραγματοποίησαν, τα τελευταία 24ωρα, αστυνομικοί σε Ζάκυνθο, Λευκάδα και Κέρκυρα κατά τη διάρκεια ελέγχων για τη διασφάλιση της ποιότητας ζωής των πολιτών και την εφαρμογή της νομοθεσίας που αφορά τη λειτουργία των καταστημάτων.

Συγκεκριμένα, συνελήφθησαν:

Στην περιοχή του Λαγανά Ζακύνθου τέσσερα άτομα διότι λειτουργούσαν, αντίστοιχα, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, αναπαράγοντας μουσική που υπερέβαινε το επιτρεπτό όριο θορύβου,

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις κατά τόπον αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές, ενώ οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση καθ’ όλη τη διάρκεια της θερινής περιόδου.