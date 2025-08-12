Σοκ και αποτροπιασμό προκαλεί η υπόθεση μίας δασκάλας στο Ιλινόις, η οποία παραδέχθηκε πως προχώρησε σε σεξουαλική κακοποίηση 11χρονου μαθητή της. Σύμφωνα με τις αρχές, η 34χρονη Alley Bardfield ομολόγησε την ενοχή της για την κατηγορία της σεξουαλικής επίθεσης σε μαθητή της έκτης τάξης και αναμένεται να καταδικαστεί τον Σεπτέμβριο.

Η υπόθεση ήρθε στο φως την άνοιξη του 2024, όταν οι γονείς του θύματος υπέβαλαν αγωγή, καταγγέλλοντας ότι η δασκάλα είχε προσκαλέσει το παιδί στο σπίτι της στο Mount Zion για «ραντεβού για παιχνίδι», το οποίο έκρυβε μια σοβαρότατη παραβίαση εμπιστοσύνης. Κατά τη διάρκεια μίας από τις επισκέψεις αυτές, τον Μάρτιο του 2024, η 34χρονη εκμεταλλεύτηκε τον ανήλικο μαθητή.

Η μητέρα του αγοριού παρατήρησε αλλαγές στη συμπεριφορά του παιδιού μετά από μία επίσκεψη στο σπίτι της Bardfield. Έπειτα από έλεγχο στο τηλέφωνο και τους λογαριασμούς του στα κοινωνικά δίκτυα, διαπίστωσε ανταλλαγή μηνυμάτων και φωτογραφιών με τη δασκάλα, αλλά και τη μεταφορά συνολικού ποσού 700 δολαρίων από την ίδια προς εκείνον.

Η σοκαρισμένη μητέρα οδήγησε αμέσως το παιδί στο νοσοκομείο HSHS St John’s, όπου διενεργήθηκε ιατροδικαστική εξέταση. Το παιδί, κατά την προανακριτική διαδικασία, εξομολογήθηκε στους αστυνομικούς πως η Bardfield τον οδήγησε στο υπνοδωμάτιο της, όπου άρχισαν να φιλιούνται και αφαίρεσαν τα ρούχα τους.

Σχέδιο της αστυνομίας για την αποκάλυψη της αλήθειας

Η τοπική αστυνομία, σε στενή συνεργασία με τη μητέρα και το παιδί, έστησε επιχείρηση για να συγκεντρώσει αδιάσειστα στοιχεία κατά της δασκάλας. Με τη βοήθεια του 11χρονου, δημιουργήθηκαν προσχεδιασμένες συνομιλίες μέσω μηνυμάτων και τηλεφώνου, οι οποίες κατέγραψαν την ενοχή της Bardfield.

Σε ανταλλαγή μηνυμάτων, ο μαθητής ανέφερε ότι σκόπευε να φύγει από την πόλη, αλλά θα ήθελε να τη δει και πάλι στο μέλλον. Η Bardfield απάντησε γραπτώς: «Είσαι πάντα ευπρόσδεκτος. Κι εγώ σ’ αγαπώ και μου λείπεις». Όταν το παιδί ρώτησε αν θα μπορούσαν να επαναλάβουν όσα είχαν κάνει, η δασκάλα απάντησε μονολεκτικά: «Ναι».

Με δικαστική άδεια, η αστυνομία υπέκλεψε τηλεφωνική συνομιλία κατά την οποία η Bardfield ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι «έχει υποβληθεί σε στείρωση και δεν μπορεί να μείνει έγκυος».

Σε επίσημη ανακοίνωσή του, το Αστυνομικό Τμήμα του Mt. Zion σημείωσε: «Αυτές οι κατηγορίες είναι συγκλονιστικές, ειδικά όταν ο φερόμενος ως δράστης είναι ένα άτομο που κατέχει θέση εμπιστοσύνης», διαμηνύοντας πως βρίσκεται στο πλευρό των θυμάτων με πλήρη αφοσίωση.

Νέα στοιχεία από την αστυνομική προανάκριση

Κατά την ανάκριση, ο 11χρονος αποκάλυψε ότι τα «ραντεβού για παιχνίδι» επαναλαμβάνονταν, ενώ η Bardfield παραδέχθηκε τη σχέση και δήλωσε ότι είχε ενισχύσει οικονομικά τον μαθητή, αποστέλλοντάς του χρήματα μέσω εφαρμογής. Επιπλέον, ανέφερε ότι αντάλλαξε ακατάλληλες φωτογραφίες μαζί του μέσω SnapChat.