Τεράστιο πλήγμα εν μέσω τουριστικής περιόδου δέχθηκε η Λευκάδα, μετά την απομάκρυνση της πλωτής γέφυρας που συνδέει το νησί με την ηπειρωτική Ελλάδα για συντήρηση και την προσωρινή αντικατάστασή της από ferry boat.

Με την επαναφορά του ferry boat τέθηκε ξανά σε ισχύ το ωράριο διέλευσης σκαφών, γεγονός που σημαίνει, ότι σε τακτά χρονικά διαστήματα σταματά η οδική κυκλοφορία, για να περάσουν σκάφη από το στενό. Αυτό, σε συνδυασμό με την ήδη αυξημένη καλοκαιρινή κίνηση, δημιουργεί μεγάλες καθυστερήσεις και ουρές χιλιομέτρων στην είσοδο και έξοδο του νησιού.

Παρά της φιλότιμες προσπάθειες της Τροχαίας και του Λιμενικού να ρυθμίσουν την κυκλοφορία, τα μποτιλιαρίσματα και το κυκλοφοριακό κομφούζιο στην πόλη της Λευκάδας με τις ουρές των αυτοκινήτων να ξεκινούν από το ΚΤΕΛ, για όσους κατευθύνονται προς την έξοδο της πόλης και του νησιού και από την άλλη μεριά, κατά την είσοδο στο νησί, να ξεκινούν 300 περίπου μέτρα πριν από το Κάστρο του Τεκέ.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 4510 Β΄/2024, μετά την αντικατάσταση της πλωτής γέφυρας από το επιβατικό – οχηματαγωγό πλοίο «Φανερωμένη», τα ωράρια διέλευσης των σκαφών από τον βόρειο δίαυλο Λευκάδας έχουν διαμορφωθεί ως εξής:

– Από 1 Ιουνίου έως 15 Σεπτεμβρίου το άνοιγμα της πλωτής γέφυρας γίνεται στις 08:00, 10:00, 14:00, 17:00, 19:00, 21:00 και 22:00, για 10 έως 15 λεπτά κάθε φορά.

– Από 16 Σεπτεμβρίου έως 31 Μαΐου το άνοιγμα γίνεται στις 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 και 22:00, για την ίδια διάρκεια.

Οι συχνές διακοπές στη ροή των οχημάτων λόγω του ανοίγματος της γέφυρας αποτελούν έναν από τους βασικούς λόγους συμφόρησης, ενώ οι τοπικές αρχές δέχονται έντονες πιέσεις για την εξεύρεση λύσης που θα διευκολύνει την κυκλοφορία στην είσοδο του νησιού.