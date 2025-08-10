Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε, μέσω ανάρτησής του, την ολοκλήρωση και λειτουργία της νέας παράκαμψης του Αγίου Νικολάου, στον οδικό άξονα Βόνιτσα – Λευκάδα.

Όπως τόνισε, τα πρώτα αυτοκίνητα χρησιμοποίησαν ήδη το νέο τμήμα του δρόμου, το οποίο συνδέει τη Λευκάδα με το Άκτιο και αναμένεται να διευκολύνει ιδιαίτερα την κίνηση ενόψει Δεκαπενταύγουστου.

«Κι όμως, τον Αύγουστο υπάρχουν ειδήσεις και μάλιστα καλές», έγραψε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι το έργο προσφέρει «γρήγορα, εύκολα και με ασφάλεια» ταξίδια. Ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι η Ελλάδα «βαδίζει μπροστά» και δεσμεύτηκε για τη συνέχιση αντίστοιχων έργων υποδομής.