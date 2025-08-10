Σήμερα, στις 12:00 μ.μ., παραδίδεται στην κυκλοφορία η νέα παράκαμψη του Αγίου Νικολάου, τμήμα του οδικού άξονα Βόνιτσα – Λευκάδα. Η νεόδμητη αυτή διαδρομή συνδέει τη Λευκάδα με το τμήμα «Άκτιο – Δυτικός Άξονας», σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση κρίσιμων εργασιών αναβάθμισης που αναμένεται να βελτιώσουν σημαντικά τις μετακινήσεις στη Δυτική Ελλάδα.

Νέα χάραξη και τεχνικά χαρακτηριστικά

Η υλοποίηση της παράκαμψης αφορά ένα νέο οδικό τμήμα μήκους περίπου 3,5 χιλιομέτρων, το οποίο παρακάμπτει τον οικισμό του Αγίου Νικολάου, αποτελώντας κομβικό μέρος του συνολικού οδικού άξονα Βόνιτσας – Λευκάδας των 16 χιλιομέτρων. Η κύρια οδός διαθέτει διατομή με ασφαλτοστρωμένο πλάτος 5,5 μέτρων ανά κατεύθυνση, συμπεριλαμβάνοντας μία λωρίδα κυκλοφορίας πλάτους 3,75 μ. καθώς και Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ) 1,75 μ..

Δηλώσεις Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών

Με αφορμή την παράδοση του νέου οδικού τμήματος, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας τόνισε: «Με τους οδικούς άξονες Βόνιτσα – Λευκάδα και Άκτιο – Άγιος Νικόλαος, ο οποίος έχει παραδοθεί, επιτυγχάνεται η σύνδεση της πόλης της Λευκάδας με τη Ζεύξη Ακτίου – Πρέβεζας, την Αμβρακία και την Ιόνια Οδό. Πρόκειται για ένα έργο εξαιρετικά αναγκαίο για τη Δυτική Ελλάδα με δεδομένο ότι το οδικό δίκτυο της περιοχής ήταν ανεπαρκές για τους κυκλοφοριακούς φόρτους, ειδικά τους θερινούς μήνες. Η αναβάθμιση του οδικού άξονα Βόνιτσα – Λευκάδα βελτιώνει τις συνθήκες ασφάλειας, μειώνει τον συνολικό χρόνο διάνυσης των αποστάσεων, θα έχει θετικές συνέπειες στην οικονομική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής και ενισχύει την κοινωνική συνοχή».

Η ολοκλήρωση της παράκαμψης του Αγίου Νικολάου αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την αναβάθμιση των υποδομών στη Δυτική Ελλάδα, συμβάλλοντας στην οδική ασφάλεια, τη μείωση του χρόνου μετακινήσεων και την ενίσχυση της συνολικής αναπτυξιακής δυναμικής της περιοχής.