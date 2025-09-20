Παρότι η θερμοκρασία αναμένεται να σημειώσει άνοδο την Κυριακή, οι βραδινές ώρες θα παραμείνουν δροσερές. Δεν προβλέπονται βροχές τις επόμενες ημέρες και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, σύμφωνα με την πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου.

Ωστόσο, από τις 26 έως τις 27 Σεπτεμβρίου ενδέχεται να πλησιάσουν τη χώρα βαρομετρικά χαμηλά, χωρίς όμως να επηρεάσουν ολόκληρη την επικράτεια. Όπως εξήγησε ο ίδιος, αναλύοντας τη μετεωρολογική τάση για τις επόμενες ημέρες, μεταξύ 24 και 29 Σεπτεμβρίου αναμένεται αλλαγή στο καιρικό μοτίβο της Ευρώπης και: «καταρρέει το αέρινο τείχος». Αυτή η εξέλιξη φαίνεται να οδηγεί σε φθινοπωρινές καιρικές συνθήκες και για την Ελλάδα στο τέλος του μήνα.

Σύμφωνα και με το forecastweather.gr, η πρόβλεψη για το τρίτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου είναι η εξής: Μέχρι και την Πέμπτη 25/09/25, ο καιρός θα παραμείνει καλός σε όλη τη χώρα. Από την Παρασκευή 26/09/25 προβλέπονται τοπικές βροχές στην κεντρική και βόρεια ηπειρωτική Ελλάδα. Η ατμόσφαιρα γίνεται πιο ασταθής από το Σάββατο 27/09/25, με διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας να επηρεάζουν τη χώρα και πιθανότητα για κατά τόπους ισχυρές βροχές ή καταιγίδες. Περισσότερες λεπτομέρειες θα δίνονται σε επόμενες ενημερώσεις.

Άνεμοι: Οι ισχυροί βοριάδες θα επιμείνουν αρχικά, αλλά αναμένεται να εξασθενήσουν από τη Δευτέρα 22/09/25. Από την Πέμπτη 25/09/25, όμως, προβλέπεται εκ νέου ενίσχυση έως και 7 μποφόρ. Κατά το Σαββατοκύριακο 27-28/09/25, οι άνεμοι φαίνεται να στρέφονται σε δυτικές διευθύνσεις.

Θερμοκρασία: Σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας αναμένεται από τη νέα εβδομάδα, με κορύφωση από την Τρίτη 23/09/25, οπότε το θερμόμετρο θα αγγίξει έως και τους 33°C σε περιοχές με ευαισθησία στη ζέστη. Τις νυχτερινές και πρώτες πρωινές ώρες, όμως, η θερμοκρασία θα υποχωρεί σημαντικά. Προς το τέλος του μήνα, με την εμφάνιση των πρώτων οργανωμένων φθινοπωρινών βροχών, οι θερμοκρασίες αναμένεται να επανέλθουν στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.