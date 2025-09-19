Ισχυροί βόρειοι άνεμοι πνέουν σήμερα στο Αιγαίο, φτάνοντας ακόμη και τα 8 με 9 μποφόρ, σύμφωνα με τη νεότερη πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για την Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου 2025. Οι καιρικές συνθήκες χαρακτηρίζονται κατά κύριο λόγο από αίθριο ουρανό με περιορισμένες νεφώσεις κατά τόπους στην Κρήτη και στα ανατολικά ηπειρωτικά, κυρίως έως το μεσημέρι.

Στα δυτικά, οι άνεμοι πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, τοπικά στο Ιόνιο ενισχύονται πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ, ενώ σταδιακά από το απόγευμα στρέφονται σε βόρειους, χωρίς ουσιαστική μεταβολή στην έντασή τους. Αντίστοιχα, στα ανατολικά, κυριαρχούν οι βόρειοι άνεμοι με εντάσεις 4 με 6 μποφόρ, που στο Αιγαίο φτάνουν τα 7 έως και 9 μποφόρ κατά τόπους.

Η θερμοκρασία υποχωρεί ελαφρώς στα δυτικά και τα νότια της χώρας. Στις δυτικές περιοχές, στα Δωδεκάνησα και στη νότια Κρήτη, το θερμόμετρο θα αγγίξει τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά αναμένεται να κινηθεί στους 27 με 29 βαθμούς, ενώ στα υπόλοιπα νησιά θα φτάσει τους 25 με 26 βαθμούς.

Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με βόρειους ανέμους 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 13 και 27-28 βαθμών, με χαμηλότερες τιμές κατά 2 με 3 βαθμούς στη δυτική Μακεδονία.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Κυριαρχεί αίθριος καιρός. Οι άνεμοι από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5, πρόσκαιρα στο Ιόνιο ως 6 μποφόρ, το απόγευμα θα στραφούν σε βόρειους. Το θερμόμετρο θα κινηθεί από 19 έως 30 βαθμούς, ωστόσο στο εσωτερικό της Ηπείρου η μέγιστη θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις νωρίς το πρωί. Οι βόρειοι άνεμοι φτάνουν 5 με 6 μποφόρ, τοπικά 7 και στα νότια ως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία διαμορφώνεται από 14 έως 29 βαθμούς, ενώ στις Σποράδες έως 26.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Αίθριος ο καιρός, με παροδικές νεφώσεις στη βόρεια Κρήτη. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 7 με 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 20 έως 26 βαθμούς, στη νότια Κρήτη φτάνει τοπικά τους 30.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Κυρίως αίθριος ο καιρός, βόρειοι άνεμοι 6 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο εύρος 19-31 βαθμούς στα νότια.

ΑΤΤΙΚΗ

Γενικά αίθριος ουρανός. Οι άνεμοι από βόρειες-βορειοανατολικές διευθύνσεις 4 με 6, τοπικά στα ανατολικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία μεταξύ 18 και 28 βαθμών.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αίθριος καιρός, με ανέμους από βόρειες-βορειοδυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Εξέλιξη επόμενων ημερών

Για το Σάββατο, 20 Σεπτεμβρίου, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος, με λίγες τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη. Οι άνεμοι παραμένουν βόρειοι-βορειοανατολικοί, στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά 5 με 7, φτάνοντας τοπικά στο Αιγαίο έως και 8 μποφόρ τις απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία δε μεταβάλλεται σημαντικά, φτάνοντας τους 31 βαθμούς στα δυτικά, Δωδεκάνησα και νότια Κρήτη, ενώ στα υπόλοιπα ηπειρωτικά ως 30 και στα νησιά ως 28 βαθμούς.

Την Κυριακή, 21 Σεπτεμβρίου, το σκηνικό παραμένει αίθριο με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στην ανατολική ηπειρωτική χώρα και την Κρήτη. Οι άνεμοι ακολουθούν παρόμοιο μοτίβο, ωστόσο θα παρουσιάσουν μικρή υποχώρηση, ιδιαίτερα στα δυτικά. Η θερμοκρασία παρουσιάζει μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά και νοτιοανατολικά.

Για τη Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου, αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες σε βόρειο Αιγαίο, ανατολικά ηπειρωτικά και Κρήτη. Οι άνεμοι παραμένουν ασθενείς στα δυτικά, βόρειοι στα ανατολικά, 3 με 5 μποφόρ και τοπικά 6 στο Αιγαίο. Μικρή επιπλέον άνοδος της θερμοκρασίας.

Για την Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου, ο καιρός συνεχίζει με αίθριο σκηνικό και λίγες τοπικές νεφώσεις μεσημέρι-απόγευμα σε δυτικά ηπειρωτικά, νότιο Ιόνιο και δυτική Κρήτη. Οι άνεμοι θα είναι αρχικά ασθενείς στα δυτικά και θα στραφούν σε δυτικούς-βορειοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ, ενώ μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ θα πνέουν στα ανατολικά και βόρειοι στο Αιγαίο ως 5 μποφόρ το πρωί. Η θερμοκρασία δεν θα μεταβληθεί σημαντικά.