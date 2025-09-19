Καλεσμένος στην παρέα του Buongiorno ήταν ο Αντρέας Γεωργίου. Ο Αντρέας Γεωργίου αρχικά αναφέρθηκε στον ερχομό του παιδιού του, τονίζοντας πως βιώνει την πιο ευτυχισμένη περίοδο της ζωής του.

«Είναι όλα τόσο πρωτόγνωρα, τόσο φοβιστικά, το άγχος είναι μεγάλο. Νιώθω ότι είναι η πιο όμορφη περίοδος της ζωής μου. Το πιο σημαντικό είναι να υπάρχει καλή επικοινωνία με τη σύζυγό μου. Πάντα σεβόμουν τις γυναίκες, τις είχα πολύ ψηλά, αλλά βιώνοντας μία εγκυμοσύνη και έναν τοκετό και τώρα το μεγάλωμα ενός βρέφους, έχει αλλάξει πολύ ο τρόπος που βλέπω τις γυναίκες. Ένας άντρας νομίζω δεν μπορεί να κάνει όσα μία μάνα για το παιδί της. Είναι περιορισμένα αυτά που κάνει. Δεν μπορώ να θηλάσω το παιδί, αλλιώς θα το έκανα», είπε.

Για την Γη της Ελιάς

Την Κυριακή (21/09) στις 21:00 επιστρέφει η αγαπημένη σειρά του MEGA «Γη της Ελιάς», με τον Αντρέα Γεωργίου να δηλώνει πως στη σειρά πλέον εντάσσεται και η Κρήτη και οι ιστορίες να δυναμώνουν.

«Από τα πρώτα επεισόδια ανοίγουν ωραίες ιστορίες. Η Αθηνά πιάνει τον Τζον και την Ιουλία στο κρεβάτι. Θα μάθει η Ασπασία ότι ο Δημοσθένης ήταν ο λόγος που σκοτώθηκε ο γιος τους, φαντάζεστε τι μπορεί να συμβεί. Από το πρώτο επεισόδιο εμφανίζεται ένα παιδί. Δεν ξέρω πως το κάνει η Βάνα!», είπε.

Μάλιστα, την εμφάνισή του στη σειρά θα κάνει και ένας serial killer που θα αναστατώσει τη Μάνη.

«Η Μάρω Κοντού είναι αγαπημένη, ακούραστη, η πιο νέα από όλους μας. Έρχεται στα γυρίσματα και ξέρει τα λόγια όλων μας. Λέγαμε ότι θα κάνουμε δύο σεζόν, τώρα είμαστε στην πέμπτη. Το cast είναι ο λόγος που δεν θέλω να τελειώσει αυτή η δουλειά», είπε.

«Θέλω να ευχαριστήσω το κανάλι, το MEGA, γιατί αισθάνομαι ότι πάμε όλοι μαζί φέτος να δώσουμε μία ωραία τελευταία σεζόν της «Γης της Ελιάς». Η σειρά έχει προσφέρει σε όλους μας αυτά τα τέσσερα χρόνια προβολής της».

Αυτή την περίοδο ο Αντρέας Γεωργίου ετοιμάζει την επόμενή του σειρά με τίτλο «Μπλε Ώρες», η οποία θα διαδραματίζεται στο Πήλιο.