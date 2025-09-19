Καθώς το καλοκαίρι δίνει τη θέση του στο χρυσαφένιο φως του φθινοπώρου, η Ευρώπη βρίσκει ξανά τον αληθινό της χαρακτήρα. Αν ψάχνεις για μια σύντομη αλλά γεμάτη έμπνευση απόδραση, σου προτείνουμε 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες που απέχουν μόλις 2 ώρες (ή και λιγότερο!) από την Αθήνα. Ιδανικές για ένα long weekend γεμάτο τέχνη, κουλτούρα, καλό φαγητό και… sweater weather.

Ρώμη – Αιώνια και φθινοπωρινή, με τα πάρκα της να ντύνονται σε αποχρώσεις του χρυσού

Περίπου 2 ώρες πτήση από Αθήνα

Καιρός: Ήπιος φθινοπωρινός, ιδανικός για περπάτημα στους αρχαιολογικούς χώρους χωρίς καύσωνα

Highlights: Κολοσσαίο, Φοντάνα ντι Τρέβι, Πιάτσα Ναβόνα, Βατικανό με Μουσεία και Καπέλα Σιστίνα

Τι να κάνεις: Απολαύστε espresso σε παραδοσιακά καφέ, κάντε βόλτα στη γειτονιά Trastevere, δοκιμάστε ραγού αλά Ρωμανα (pasta all’amatriciana) σε μια trattoria

Φθινοπωρινή ατμόσφαιρα: Τα πάρκα όπως το Villa Borghese ντύνονται σε χρυσαφένιες αποχρώσεις, ιδανικά για χαλάρωση και φωτογραφίες

Βουδαπέστη – Θερμές πηγές, κρουαζιέρα στον Δούναβη και νοσταλγική αρχιτεκτονική

Περίπου 1 ώρα 45 λεπτά από Αθήνα

Καιρός: Δροσερός, με ευχάριστη υγρασία, τέλειος για spa και περίπατο στην πόλη

Highlights: Γέφυρα των Αλυσίδων, Κάστρο Buda, Βασιλική του Αγίου Στεφάνου, λουτρά Széchenyi

Τι να κάνεις: Χαλαρώστε στα θερμά λουτρά, απολαύστε κρουαζιέρα στον Δούναβη τη νύχτα, εξερευνήστε την εναλλακτική γειτονιά Ερζεμπέτβαρος με τα bar σε ρουστίκ αποθήκες (ruin bars)

Φθινοπωρινή ατμόσφαιρα: Η Πέστη με τα πλατάνια και τις κίτρινες αποχρώσεις είναι μαγευτική, ιδανική για ρομαντικές βόλτες

Βουκουρέστι – Η “Μικρή Παρίσι” με άγνωστους θησαυρούς και γοητεία Ανατολής

Περίπου 2 ώρες από Αθήνα

Καιρός: Ήπιος με δροσερές νύχτες, τέλειος για εξερεύνηση χωρίς κρύο

Highlights: Παλάτι του Κοινοβουλίου (το μεγαλύτερο κτήριο της Ευρώπης μετά το Πεντάγωνο), Παλιά Πόλη Lipscani, πάρκα Cișmigiu και Carol

Τι να κάνεις: Περιηγηθείτε στα στενά σοκάκια της παλιάς πόλης, δοκιμάστε τοπική κουζίνα με κρέας και κάστανα, απολαύστε καφέ σε ιστορικά καφέ με Art Nouveau διακόσμηση

Φθινοπωρινή ατμόσφαιρα: Τα πάρκα με τις γέφυρες και τις λίμνες δημιουργούν ειδυλλιακή ατμόσφαιρα για ήσυχες βόλτες

Λιουμπλιάνα – Πράσινη, ρομαντική και ανεξερεύνητη

Περίπου 1 ώρα 40 λεπτά από Αθήνα

Καιρός: Ήπιος και δροσερός, ιδανικός για περπάτημα

Highlights: Παλιά Πόλη με τα πολύχρωμα κτίρια, Κάστρο Λιουμπλιάνας πάνω από την πόλη, ποτάμι Ljubljanica με γέφυρες

Τι να κάνεις: Κάντε βόλτα στον πεζόδρομο της Παλιάς Πόλης, δοκιμάστε σλοβενικά κρασιά και τοπικές λιχουδιές σε καφέ και ταβέρνες δίπλα στο ποτάμι, ανεβείτε στο κάστρο για θέα

Φθινοπωρινή ατμόσφαιρα: Το φθινοπωρινό τοπίο γύρω από την πόλη γεμίζει χρώματα, ενώ οι καφέδες και τα γλυκά με κανέλα και μήλο δημιουργούν cozy vibe

Βελιγράδι – Πολιτισμός, ποτάμια και έντονη νυχτερινή ζωή

Περίπου 1 ώρα 40 λεπτά από Αθήνα

Καιρός: Ήπιος, δροσερός με καθαρό ουρανό

Highlights: Φρούριο Καλεμέγκνταν, πεζόδρομος Κνέζ Μιχαήλοβα, ναυτικό μουσείο και ποτάμι Σάβας

Τι να κάνεις: Εξερευνήστε τα καφέ και μπαρ στο Dorćol, επισκεφθείτε το μουσείο Nikola Tesla, απολαύστε σέρβικο φαγητό (π.χ. τσβάπτσι)

Φθινοπωρινή ατμόσφαιρα: Ο συνδυασμός ποταμού και αρχιτεκτονικής προσφέρει γραφικές στιγμές, ιδανικές για φωτογραφίες και βόλτες

Σόφια – Φθηνός προορισμός με ενδιαφέρουσα πολιτιστική ταυτότητα

Περίπου 1 ώρα 30 λεπτά από Αθήνα

Καιρός: Ήπιος, με δροσερά πρωινά και ζεστές μέρες

Highlights: Καθεδρικός Αλέξανδρος Νιέφσκι, Ρωμαϊκά ερείπια, πάρκο Βίτοσα

Τι να κάνεις: Περπατήστε στην πλατεία Ανεξαρτησίας, επισκεφθείτε το εθνικό ιστορικό μουσείο, απολαύστε βουλγαρική κουζίνα με γιαούρτι και τυριά

Φθινοπωρινή ατμόσφαιρα: Οι πλατείες και τα πάρκα γεμίζουν χρώματα, ενώ οι αγορές με τοπικά προϊόντα είναι ιδανικές για δώρα

Λάρνακα/Λευκωσία – Μια διαφορετική πρωτεύουσα με μεσογειακό φθινόπωρο

Περίπου 1 ώρα 10 λεπτά από Αθήνα