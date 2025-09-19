Μία νεαρή αστυνομικός, ενώ ήταν εκτός υπηρεσίας, βρέθηκε μπροστά σε διάρρηξη. Το περιστατικό σημειώθηκε στο Πεδίον του Άρεως, όταν η νεαρή αστυνομικός είδε μία διάρρηξη αυτοκινήτου να διαδραματίζεται μπροστά στα μάτια της και ανέλαβε δράση.

Όπως είπε η αστυνομικός Ασημίνα Βαρβέρη στην εκπομπή Κοινωνία Ώρα MEGA, δεν βρισκόταν εν ώρα υπηρεσίας. Κάλεσε αμέσως το 100 και έτρεξε προς το μέρος του, περνώντας του χειροπέδες.

«Ήμουν καθ’ οδόν για την υπηρεσία. Βγαίνω από το λεωφορείο και βλέπω κόσμο να τον κοιτάει. Βλέπω έναν κύριο αλλοδαπό κοντά στο αμάξι να έχει σπάσει το τζάμι στα δεξιά και προσπαθούσε με τον αγκώνα να πέσει το υπόλοιπο κρύσταλλο», είπε η αστυνομικός και συνέχισε:

«Επρόκειτο για διάρρηξη αυτοκινήτου. Κάλεσα το 100 και πήγα προς το μέρος του, φώναξα ‘αστυνομικός’. Δεν φορούσα στολή. Κατευθύνθηκα προς το μέρος του, του γράπωσα το χέρι. Δεν έφερε αντίσταση».

Η νεαρή αστυνομικός έπειτα έβγαλε τις χειροπέδες της και τον έδεσε πάνω της, ενώ στη συνέχεια στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και συνέλαβαν τον δράστη.