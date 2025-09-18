Ένα παρασκήνιο αναφορικά με τον εορτασμό της Εθνικής Ελλάδας Μπάσκετ μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Eurobasket αποκάλυψε η εκπομπη “Happy Day” και η δημοσιογράφος Τίνα Μεσσαροπούλου.

Tο ποσό των 100.000 ευρώ φέρεται να ζήτησε ο Κωνσταντίνος Αργυρός από τους ανθρώπους της Εθνικής ομάδας μπάσκετ για να τραγουδήσει μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Eurobasket.

Όπως ανέφερε η δημοσιογράφος αρχικά οι άνθρωποι της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ επικοινώνησαν με τον Κωνσταντίνο Αργυρό ώστε να γιορτάσουν σε αυτόν την επιτυχία τους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Κατά τη δημοσιογράφο ο τραγουδιστής ζήτησε το ποσό των 100 χιλιάδων ευρώ ως προσωπική αμοιβή και λειτουργικά κόστη ώστε να ανοίξει το νυχτερινό κέντρο όπου τον φιλοξενεί για το πάρτι της Εθνικής.

Εξαιτίας του υψηλού κόστους, οι άνθρωποι της Εθνικής Ομάδας επικοινώνησαν με άλλα νυχτερινά κέντρα και βρήκαν άλλη λύση. Συγκεκριμένα ο κ. Γιγουρτάκης από έναν αντίπαλο όμιλο τους πρόσφερε αφιλοκερδώς το Posidonio με τον Θοδωρή Φέρρη, ζητώντας μόνο τα έξοδα για το προσωπικό.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του “Happy Day στον Alpha”, ο Κωνσταντίνος Αργυρός -ή άνθρωποι της ομάδας του- μετέπειτα επικοινώνησε προσπαθώντας να κάνει ένα ανάλογο deal για τους ανθρώπους της Εθνικής Ελλάδος ωστόσο είχε ήδη κλειστεί η συμφωνία με το Posidonio.

