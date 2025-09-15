Με το χάλκινο μετάλλιο του EuroBasket στις αποσκευές της προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» η Εθνική Ελλάδας. Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε για τη θερμή υποδοχή των παικτών.

Ο πρόεδρος της ΓΓΑ, Γιώργος Μαυρωτάς είπε σε δηλώσεις του: «Εκ μέρους της Πολιτείας θα ήθελα να ευχαριστήσω για τη χαρά και την υπερηφάνεια που μας προσέφεραν τα παιδιά μας. Ο αθλητισμός σηκώνει τη χώρα μας πιο ψηλά και είμαστε πολύ υπερήφανοι για αυτό. Εκτός από την αγωνιστική μας παρουσίας, περάσαμε και πολλά ωραία μηνύματα για την ελληνική κοινωνία. Είναι ένα χάλκινο μετάλλιο από χρυσάφι για τον ελληνικό αθλητισμό».

Ο προπονητής Βασίλης Σπανούλης δήλωσε: «Πολύ ωραία υποδοχή, όπως αξίζει σε αυτή την ομάδα. Θέλαμε να φέρουμε πάλι το μπάσκετ ψηλά. Το άξιζε αυτή η γενιά. Ευχαριστούμε πολύ και εύχομαι αυτό το μετάλλιο να γυρίσει το μπάσκετ σε χρυσές εποχές».

«Ευχαριστούμε για την υποδοχή, πολύ όμορφα συναισθήματα βιώνουμε από χθες», τόνισε με τη σειρά του ο αρχηγός της εθνικής, Κώστας Παπανικολάου. «Τα μηνύματα αγάπης που έχουμε πάρει, ακόμα και μετά την ήττα από την Τουρκία ήταν συγκινητικά. Η θετική τους σκέψη μας βοήθησε να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Ευελπιστούμε με αυτή την επιτυχία να μπούμε στα σπίτια των Ελλήνων, να τους δώσαμε χαμόγελα και να κάνουμε τη νέα γενιά να αγαπήσουν το μπάσκετ. Το μπάσκετ είναι ένα, ενιαίο και είναι υπό τη στέγη της Εθνικής. Ευελπιστούμε τα καλύτερα να είναι μπροστά μας».

«Από την πρώτη στιγμή οι παίκτες και οι προπονητές είχαν πιστέψει σε ένα μετάλλιο και επέστρεψαν με αυτό» υπογράμμισε ο πρόεδρος της ΕΟΚ Βαγγέλης Λιόλιος. «Το αφιερώνουμε στον κόσμο και είμαστε σίγουροι ότι η επόμενη ημέρα θα είναι καλύτερη. Αυτό το μετάλλιο μετά από 16 χρόνια θα δώσει ώθηση στο ελληνικό μπάσκετ. Ο κόσμος το αγαπάει το μπάσκετ. Τα χθεσινά δάκρυα χαράς είναι παρακαταθήκη για το μέλλον».