Μία μάλλον αμήχανη στιγμή ανάμεσα στη βασίλισσα Καμίλα και την Κέιτ Μίντλετον, κατά την επίσημη τελετή υποδοχής του Ντόναλντ και της Μελάνια Τραμπ στο Γουίνδσορ, κατέγραψαν οι κάμερες.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η σύζυγός του Κέιτ Μίντλετον ήταν οι πρώτοι που υποδέχθηκαν το προεδρικό ζεύγος στο Κάστρο του Γουίνδσορ (17.09.2025), πριν το συνοδεύσουν στη συνάντηση με τον βασιλιά Κάρολο και τη βασίλισσα Καμίλα.

Σύμφωνα με τα βίντεο από την τελετή, αφού ο Ντόναλντ Τραμπ και η σύζυγός του αντάλλαξαν χαιρετισμούς με τον βασιλιά και τη Καμίλα, ο Κάρολος συνομίλησε με τον Αμερικανό πρόεδρο και η Καμίλα με τη Μελάνια.

Ok you can go now, the grown ups need to talk 😂 Cammy is no joke 😂😂😂 pic.twitter.com/g9jaMqrdvx — SK 💃🏾🕺 (@Rimmesfk) September 17, 2025

Η Κέιτ πλησίασε, μπήκε κι εκείνη στη συζήτηση με τη Μελάνια, την ώρα που η Καμίλα παρακολουθούσε σιωπηλή.

Μετά από λίγα δευτερόλεπτα, η βασίλισσα φαίνεται να κάνει μία διακριτική κίνηση τύπου φύγε – με το χέρι προς την πριγκίπισσα, υποδεικνύοντάς της να απομακρυνθεί.

Με… συνοπτικές διαδικασίες η Κέιτ χαμογέλασε, αποχαιρέτησε τη Μελάνια και κατευθύνθηκε προς τον Γουίλιαμ.

Στη συνέχεια, Καμίλα και Μελάνια μίλησαν ξανά για λίγο, πριν επιβιβαστούν στη σκωτσέζικη κρατική άμαξα.