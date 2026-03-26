Η χήρα του ζωγράφου Δημήτρη Μυταρά μίλησε στο MEGA, με αφορμή την πολύκροτη υπόθεση Τσαγκαράκη και το ζήτημα των πλαστών έργων τέχνης που έχει απασχολήσει τον καλλιτεχνικό κόσμο.

Όπως εξήγησε, δεν έχει παρακολουθήσει στενά την εξέλιξη της υπόθεσης που αφορά τον γνωστό γκαλερίστα Γιώργο Τσαγκαράκη. Ωστόσο, αποκάλυψε ότι ο σύζυγός της γνώριζε καλά το πρόβλημα των πλαστών έργων στην Ελλάδα. «Ο Μυταράς ήξερε ότι υπήρχε αυτό το θέμα, όχι για δικά του έργα μόνο, για πολλών ζωγράφων. Είναι δυστυχώς μέσα στο DNA των κάποιων Ελλήνων. Φαντάζομαι πως μπορώ να ξεχωρίσω (εάν ένα έργο είναι το αυθεντικό ή το πλαστό), γιατί είμαι ζωγράφος», ανέφερε η Χαρίκλεια Μυταρά.

«Η διάκριση ενός πλαστού έργου μπορεί να είναι δύσκολη»

Στη συνέχεια σημείωσε πως, παρά την εμπειρία της, η διάκριση ενός πλαστού έργου μπορεί να είναι δύσκολη. «Αλλά από την άλλη δεν είμαι και πάρα πολύ σίγουρη. Υπάρχουν μερικοί που είναι τρομερά επιδέξιοι και δεν καταλαβαίνεις. Επειδή τα έργα του Μίμη ήταν απλά στην έννοια της κατάταξης των χρωμάτων, δηλαδή εύκολα μπορούσες και να τα αντιγράψεις. Ένας ικανός αντιγραφέας θα μπορούσε να τα κάνει».

Η ίδια τόνισε ότι η πλαστογράφηση της υπογραφής ενός καλλιτέχνη δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολη. «Την υπογραφή του την δουλεύεις εκεί πέρα σε ένα τετράδιο μέσα και μετά γράφεις μετά Μυταράς. Αυτά δεν είναι δύσκολα, είναι η βρωμιά είναι η δύσκολη, η βρωμιά».

Κλείνοντας, η Χαρίκλεια Μυταρά επισήμανε ότι η αξία ενός έργου αυξάνεται μετά τον θάνατο του δημιουργού του. «Η φύση του Δημήτρη Μυταρά ήταν λαϊκού ανθρώπου. Και έλεγε ‘έλα μωρέ τώρα, να δώσουνε τόσα λεφτά οι άνθρωποι για ένα έργο μου’. Δεν ήταν ακριβός δηλαδή σαν ζωγράφος», ανέφερε χαρακτηριστικά.