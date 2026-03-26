Συνεχίζεται ο κατήφορος για τους Μπακς, καθώς τα «Ελάφια» γνώρισαν βαριά ήττα στην έδρα των Μπλέιζερς με 130-99, στο πέμπτο σερί ματς που δεν αγωνίστηκε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.
Ξεχώρισε ξανά για τους Μπακς ο Ρόλινς, ο οποίος τελείωσε τον αγώνα με 36 πόντους και πέτυχε career high. Ωστόσο, η συνεισφορά του δεν ήταν αρκετή για να πάρουν οι φιλοξενούμενοι τη νίκη, καθώς παρατάχθηκαν με πολλές απουσίες και είχαν αρκετά προβλήματα στην άμυνα.
Οι Μπλέιζερς επέβαλλαν το ρυθμό τους από νωρίς και δεν άφησαν περιθώρια αντίδρασης στους φιλοξενούμενους, αφού είχαν ήδη χτίσει σημαντική διαφορά από την πρώτη περίοδο κλείνοντας το δεκάλεπτο με προβάδισμα 42-27.
Για τους γηπεδούχους, κορυφαίος ήταν ο Κλίνγκαν που πέτυχε double double με 14 πόντους αλλά και 15 ριμπάουντ, όντας ο πρωταγωνιστής στην επικράτηση των Μπλέιζερς.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα στο NBA
Πίστονς-Χοκς 129-130 (παράταση)
Πέισερς-Λέικερς 130-137
Σίξερς-Μπουλς 157-137
Σέλτικς-Θάντερ 119-109
Καβαλίερς-Χιτ 103-120
Γκρίζλις-Σπερς 98-123
Τζαζ-Γουίζαρντς 110-133
Τίμπεργουλβς-Ρόκετς 110-108
Νάγκετς-Μάβερικς 142-135
Γουόριορς-Νετς 109-106
Μπλέιζερς-Μπακς 130-99