Συνεχίζεται ο κατήφορος για τους Μπακς, καθώς τα «Ελάφια» γνώρισαν βαριά ήττα στην έδρα των Μπλέιζερς με 130-99, στο πέμπτο σερί ματς που δεν αγωνίστηκε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Ξεχώρισε ξανά για τους Μπακς ο Ρόλινς, ο οποίος τελείωσε τον αγώνα με 36 πόντους και πέτυχε career high. Ωστόσο, η συνεισφορά του δεν ήταν αρκετή για να πάρουν οι φιλοξενούμενοι τη νίκη, καθώς παρατάχθηκαν με πολλές απουσίες και είχαν αρκετά προβλήματα στην άμυνα.

Οι Μπλέιζερς επέβαλλαν το ρυθμό τους από νωρίς και δεν άφησαν περιθώρια αντίδρασης στους φιλοξενούμενους, αφού είχαν ήδη χτίσει σημαντική διαφορά από την πρώτη περίοδο κλείνοντας το δεκάλεπτο με προβάδισμα 42-27.

Για τους γηπεδούχους, κορυφαίος ήταν ο Κλίνγκαν που πέτυχε double double με 14 πόντους αλλά και 15 ριμπάουντ, όντας ο πρωταγωνιστής στην επικράτηση των Μπλέιζερς.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα στο NBA

Πίστονς-Χοκς 129-130 (παράταση)

Πέισερς-Λέικερς 130-137

Σίξερς-Μπουλς 157-137

Σέλτικς-Θάντερ 119-109

Καβαλίερς-Χιτ 103-120

Γκρίζλις-Σπερς 98-123

Τζαζ-Γουίζαρντς 110-133

Τίμπεργουλβς-Ρόκετς 110-108

Νάγκετς-Μάβερικς 142-135

Γουόριορς-Νετς 109-106

Μπλέιζερς-Μπακς 130-99