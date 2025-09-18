Έως τις 12 Οκτωβρίου 2025 συνεχίζεται η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για την εισαγωγή μαθητριών και μαθητών στις επτά Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές (ΠΕΠΑΣ) Μαθητείας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) για το σχολικό έτος 2025-2026.
Οι διαθέσιμες ειδικότητες υψηλής ζήτησης στον κλάδο του τουρισμού και της φιλοξενίας είναι:
- υπάλληλος υποδοχής πελατών ξενοδοχείου
- τεχνίτης μαγειρικής τέχνης
- τεχνίτης επισιτισμού
Προϋποθέσεις:
- Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσες και όσοι είναι 18 ετών και άνω και διαθέτουν τουλάχιστον Απολυτήριο Γυμνασίου.
- Για την ειδικότητα «υπάλληλος υποδοχής πελατών ξενοδοχείου» απαιτείται καλή γνώση ξένης γλώσσας (αγγλικά, γαλλικά ή γερμανικά).
Η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω gov.gr στη διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-se-peiramatike-epaggelmatike-skhole-tes-dypa
Συγκεκριμένα, η διαδρομή είναι: gov.gr → Εκπαίδευση → Εγγραφή σε σχολείο → Εγγραφή σε Πειραματική Επαγγελματική Σχολή της ΔΥΠΑ.
Πόλεις λειτουργίας:
Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κέρκυρα, Ηράκλειο Κρήτης, Μυτιλήνη, Πάτρα και Ρόδος.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι ΠΕΠΑΣ εφαρμόζουν το δυικό σύστημα εκπαίδευσης, που συνδυάζει:
- πρόγραμμα μάθησης στην εκπαιδευτική δομή (Νοέμβριος-Απρίλιος),
- πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο σε συνεργασία με ξενοδοχεία 4* και 5* (Μάιος-Οκτώβριος), με 8ωρη απασχόληση, 5 ημέρες την εβδομάδα.
Η εβδομαδιαία αμοιβή των μαθητών/τριών στο πλαίσιο της μαθητείας στις επιχειρήσεις ανέρχεται σε 186,70 ευρώ.
Ειδικότητες ανά σχολή:
- Καλαμάκι, Ηράκλειο Κρήτης, Ρόδος: Τεχνίτης μαγειρικής τέχνης, υπάλληλος υποδοχής πελατών ξενοδοχείου, τεχνίτης επισιτισμού
- Μυτιλήνη, Πάτρα: Τεχνίτης μαγειρικής τέχνης, τεχνίτης επισιτισμού
- Θεσσαλονίκη, Κέρκυρα: Υπάλληλος υποδοχής πελατών ξενοδοχείου
Παροχές για τους/τις μαθητές/τριες:
- Αμοιβή και ασφάλιση κατά τη διάρκεια της μαθητείας.
- Σύγχρονα εργαστήρια, δωρεάν βιβλία και βοηθήματα.
- Εκπαίδευση από έμπειρο εκπαιδευτικό προσωπικό.
- Επίδομα στέγασης 240 ευρώ μηνιαίως και σίτισης 9 ευρώ ημερησίως, με διευρυμένα κριτήρια.
- Σπουδαστική άδεια έως 30 ημέρες με αποδοχές.
- Δυνατότητα αναβολής στράτευσης.
Περισσότερες πληροφορίες στην ενότητα: https://www.dypa.gov.gr/mathitia?tab=peiramatikes-skholes-epas-dypa&tab2=&tab3=