Αλλαγή πίστας, εμπόδια, αποστολές, δοκιμασίες, στρατηγική και… game over. Μόνο που στην περίπτωση του συγκεκριμένου «παιχνιδιού», ο παίκτης δεν παίρνει μόνο την ικανοποίηση της νίκης αλλά και ένα μεταπτυχιακό.

Πρόκειται για έναν ξεχωριστό τίτλο σπουδών, που αποκτά κάποιος… παίζοντας! Το Game Creators, με τίτλο «Σπουδές Σχεδιασμένες ως Παιχνίδι», είναι ένα νέο μεταπτυχιακό που ξεκινά σύντομα στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο και έχει ως αντικείμενο τον σχεδιασμό βιντεοπαιχνιδιών. Μάλιστα, όπως εξηγούν οι δημιουργοί του, είναι η πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο στην Ευρώπη.

Όπως εξηγεί στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρύτανης του Ιουνίου Πανεπιστημίου Ανδρέας Φλώρος, το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του είναι ότι το χρονικό διάστημα σπουδών είναι σχεδιασμένο ως video game! Ο ίδιος αποκάλυψε, μάλιστα, και ορισμένες πληροφορίες σχετικά με την ύλη των μαθημάτων αλλά και τον φόρτο εργασίας, που θα έχει μια εντελώς διαφορετική φύση και δομή από τα συνηθισμένα. «Ουσιαστικά, οι συμμετέχοντες στο μεταπτυχιακό θα… παίζουν σε ένα video game, το οποίο στο τέλος θα τους απονείμει τον τίτλο σπουδών.

Ο φοιτητής θα περνά πίστες, θα παίρνει πόντους, και όσο προχωρούν οι σπουδές προφανώς και θα αυξάνεται και ο βαθμός δυσκολίας και θα είναι και πιο απαιτητικές οι προσπάθειες των σπουδαστών. Σε διάστημα ενός έτους, εφόσον τα καταφέρει με τις δοκιμασίες, ο συμμετέχων θα είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στο συγκεκριμένο αντικείμενο», σημείωσε ο πρύτανης κ. Φλώρος.

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο συμμετέχει για πέμπτη συνεχή χρονιά στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η οποία άνοιξε τις πύλες της το περασμένο Σάββατο. Στο Stand 5 του Περιπτέρου 17 (AKADEMIA), το κοινό έχει την ευκαιρία να γνωρίσει το πολυσχιδές έργο του Ιδρύματος στους τομείς της έρευνας, της καλλιτεχνικής δημιουργίας και της καινοτομίας.

Σε όλη τη διάρκεια της Έκθεσης, οι επισκέπτες του περιπτέρου του Ιονίου Πανεπιστημίου θα μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, να παρακολουθήσουν πολυμεσικό υλικό από τις δράσεις των Τμημάτων, να γνωρίσουν καινοτόμες εφαρμογές που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο ερευνητικών προγραμμάτων, καθώς και να συμμετάσχουν σε διαδραστικά παιχνίδια που σχεδιάστηκαν από μέλη της ακαδημαϊκής και φοιτητικής κοινότητας.