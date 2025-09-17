Η Μάργκοτ Ρόμπι, πρωταγωνίστρια της επιτυχημένης ταινίας «Barbie», διέψευσε οριστικά τις φήμες που τη θέλουν να ενσαρκώνει την Κάιλι Μινόγκ σε μελλοντική βιογραφική ταινία.

Η δημοφιλής ηθοποιός από το Κουίνσλαντ της Αυστραλίας βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος όταν η ίδια η Μινόγκ, σε συνεντεύξεις της, την είχε χαρακτηρίσει ως την ιδανική επιλογή για να την υποδυθεί, αν η ιστορία της μεταφερθεί στη μεγάλη οθόνη.

Οι φήμες αναζωπυρώθηκαν το τελευταίο διάστημα, ύστερα από την επίσημη ανακοίνωση πως η Μινόγκ υπέγραψε συμφωνία με το Netflix για τη δημιουργία ενός ντοκιμαντέρ που θα αποκαλύπτει άγνωστες πτυχές της ζωής και της καριέρας της. Η εξέλιξη αυτή πυροδότησε συζητήσεις πως η πλατφόρμα πιθανόν να εξετάζει την παραγωγή μιας μεγάλου μήκους ταινίας αφιερωμένης στη ζωή της ποπ σταρ.

Κατά τη διάρκεια πρόσφατης συνέντευξής της στο BBC Radio 2, η Ρόμπι εμφανίστηκε εμφανώς έκπληκτη όταν ρωτήθηκε σχετικά με το ενδεχόμενο αυτό. «Σοβαρά; Δεν μου το είχε πει κανείς αυτό!», απάντησε, όταν ενημερώθηκε ότι η ίδια η Μινόγκ την είχε προτείνει δημόσια.

Η Ρόμπι στη συνέχεια εξήγησε: «Τιμή μου, αλλά δεν θα μπορούσα. Δεν τραγουδάω σαν την Κάιλι», τονίζοντας πως δεν αισθάνεται άνετα όταν ηθοποιοί αναλαμβάνουν ρόλους καλλιτεχνών χωρίς να διαθέτουν τις απαιτούμενες φωνητικές ικανότητες. Δήλωσε χαρακτηριστικά ότι αποφεύγει τέτοιες αναθέσεις, καθώς «δεν της αρέσει η ιδέα ηθοποιοί να υποδύονται μουσικούς χωρίς να μπορούν να σταθούν στο τραγούδι».

Η πρώτη γνωριμία

Η υποψήφια για Όσκαρ ηθοποιός αποκάλυψε άγνωστες λεπτομέρειες από την πρώτη της συνάντηση με την Κάιλι Μινόγκ. Οι δυο τους γνωρίστηκαν στο θρυλικό «Chateau Marmont» του Λος Άντζελες, μετά από πρόσκληση της τραγουδίστριας. Η ίδια η Ρόμπι θυμάται: «Νόμιζα ότι θα ήταν για δουλειά ή για κάποια φιλανθρωπική εκδήλωση. Αλλά εκείνη απλά μου είπε: ‘Είσαι από την Αυστραλία, είμαι από την Αυστραλία, πρέπει να βγούμε’».

Παράλληλα, η Ρόμπι επιστρέφει δυναμικά στη μεγάλη οθόνη, συμμετέχοντας στη νέα ταινία του διακεκριμένου σκηνοθέτη Κογκονάντα, με τίτλο «A Big Bold Beautiful Journey», πλαισιωμένη από τον συνάδελφό της Κόλιν Φάρελ. Η αναμενόμενη παραγωγή έχει ήδη τραβήξει το ενδιαφέρον των διεθνών μέσων ενημέρωσης, σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail.