Την ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης των αποτελεσμάτων επιλογής-εγγραφής καταρτιζόμενων Α΄ φάσης στις Δημόσιες Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) αρμοδιότητάς του για το εκπαιδευτικό έτος 2025-2026, ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Με SMS

Οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι θα ενημερωθούν με γραπτό μήνυμα στο κινητό τους για το αποτέλεσμα της αίτησής τους, αλλά και μέσω της εφαρμογής Υποβολής Αιτήσεων Υποψηφίων Καταρτιζόμενων Σ.Α.Ε.Κ.. στον σύνδεσμο: https://diek.it.minedu.gov.gr

Νέα αίτηση

Αξίζει να σημειωθεί, ότι όσοι δεν έχουν επιλεγεί-εγγραφεί, μπορούν να υποβάλουν νέα αίτηση για τις ειδικότητες στις οποίες προέκυψαν κενές θέσεις αποκλειστικά από αύριο, Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 11:00, έως την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 16:00.

Επιπλέον, στην ίδια προθεσμία μπορούν να υποβάλουν αίτηση και όσοι δεν υπέβαλαν καθόλου αίτηση κατά την Α΄ φάση υποβολής αιτήσεων (2 έως 12 Σεπτεμβρίου 2025) στον σύνδεσμο: https://diek.it.minedu.gov.gr

Τα στοιχεία

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Παιδείας, υποβλήθηκαν 12.298 αιτήσεις και εγγράφηκαν 11.508 (ποσοστό 94%) εκ των οποίων οι 10.489 (ποσοστό 91%) έχουν εγγραφεί στην ειδικότητα και στη Σ.Α.Ε.Κ. που ήταν η πρώτη τους επιλογή.

Μαζί με τους 5.696 εγγεγραμμένους με την διαδικασία του Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου, ο συνολικός αριθμός των εγγεγραμμένων καταρτιζόμενων για το έτος 2025-26 ανέρχεται στις 17.204 (αύξηση περίπου 10% σε σχέση με την αντίστοιχη φάση εγγραφών για το έτος 2024-2025), ενώ αναμένεται να αυξηθεί με τις αιτήσεις εγγραφής που θα υποβληθούν στη συμπληρωματική περίοδο υποβολής αιτήσεων.