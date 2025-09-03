Το Υπουργείο Τουρισμού ανακοίνωσε 169 θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού για τις Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) και τις Σχολές Ξεναγών σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ρόδο, για το εκπαιδευτικό έτος 2025-2026.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως τις 5 Σεπτεμβρίου για τις ΣΑΕΚ και έως τις 12 Σεπτεμβρίου για τις Σχολές Ξεναγών, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω ταχυδρομείου ή courier.

Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ)

ΣΑΕΚ Τουρισμού Αττικής

Ωρομίσθιοι Εκπαιδευτικοί

  • ΠΕ Αγγλικών – 2 θέσεις
  • ΠΕ Γαλλικών – 2 θέσεις
  • ΠΕ Γερμανικών – 1 θέση
  • ΠΕ Οικονομικών – 1 θέση
  • ΤΕ Τουριστικών Επιχειρήσεων – 3 θέσεις
  • ΤΕ Τουριστικών Επιχειρήσεων με έμφαση στα Τουριστικά Γραφεία – 3 θέσεις
  • ΔΕ Ζαχαροπλαστικής Τέχνης – 2 θέσεις
  • ΔΕ Μαγειρικής Τέχνης – 3 θέσεις
  • ΔΕ Τεχνικών Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Επιχειρήσεων (ΔΕ) – 3 θέσεις

ΣΑΕΚ Τουρισμού Νοτίου Αιγαίου

Ωρομίσθιοι Εκπαιδευτικοί

  • ΠΕ Αγγλικών – 1 θέση
  • ΠΕ Γαλλικών – 1 θέση
  • ΠΕ Γερμανικών – 1 θέση
  • ΠΕ Οικονομικών – 1 θέση
  • ΤΕ Διαιτητικής (ΤΕ) – 1 θέση
  • ΤΕ Τουριστικών Επιχειρήσεων – 4 θέσεις
  • ΔΕ Ζαχαροπλαστικής Τέχνης – 1 θέση
  • ΔΕ Μαγειρικής Τέχνης (ΔΕ) – 4 θέσεις

ΣΑΕΚ Τουρισμού Πελοποννήσου

Ωρομίσθιοι Εκπαιδευτικοί

  • ΠΕ Αγγλικών – 2 θέσεις
  • ΠΕ Γαλλικών – 1 θέση
  • ΠΕ Γερμανικών – 2 θέσεις
  • ΠΕ Οικονομικών – 3 θέσεις
  • ΤΕ Τουριστικών Επιχειρήσεων – 2 θέσεις
  • ΤΕ Τουριστικών Επιχειρήσεων με έμφαση στα Τουριστικά Γραφεία – 2 θέσεις
  • ΔΕ Ζαχαροπλαστικής Τέχνης – 2 θέσεις
  • ΔΕ Μαγειρικής Τέχνης – 1 θέση
  • ΔΕ Τεχνικού Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Επιχειρήσεων – 1 θέση
  • ΔΕ Τεχνικού Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Επιχειρήσεων με έμφαση στην Υποδοχή – 1 θέση

ΣΑΕΚ Τουρισμού Κρήτης

Ωρομίσθιοι Εκπαιδευτικοί

  • ΠΕ Αγγλικών – 2 θέσεις
  • ΠΕ Γαλλικών – 1 θέση
  • ΠΕ Γερμανικών – 1 θέση
  • ΠΕ Οικονομικών – 1 θέση
  • ΤΕ Τουριστικών Επιχειρήσεων με έμφαση στα Ξενοδοχειακά – 2 θέσεις
  • ΤΕ Τουριστικών Επιχειρήσεων με έμφαση στα Επισιτιστικά – 1 θέση
  • ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων – 1 θέση
  • ΔΕ Ζαχαροπλαστικής Τέχνης με έμφαση στη Ζαχαροπλαστική – 1 θέση
  • ΔΕ Ζαχαροπλαστικής Τέχνης με έμφαση στην Αρτοποιία – 1 θέση
  • ΔΕ Μαγειρικής Τέχνης – 4 θέσεις

Πειραματική ΣΑΕΚ Τουρισμού Μακεδονίας

Ωρομίσθιοι Εκπαιδευτικοί

  • ΠΕ Αγγλικών – 1 θέση
  • ΠΕ Γαλλικών – 1 θέση
  • ΠΕ Γερμανικών – 1 θέση
  • ΠΕ Οικονομικών – 1 θέση
  • ΤΕ Τουριστικών Επιχειρήσεων – 8 θέσεις
  • ΔΕ Ζαχαροπλαστικής Τέχνης – 3 θέσεις
  • ΔΕ Μαγειρικής Τέχνης – 4 θέσεις

ΣΑΕΚ Τουρισμού Ιονίων Νήσων

Ωρομίσθιοι Εκπαιδευτικοί

  • ΠΕ Αγγλικών – 2 θέσεις
  • ΠΕ Γαλλικών – 1 θέση
  • ΠΕ Γερμανικών – 1 θέση
  • ΠΕ Οικονομικών – 1 θέση
  • ΤΕ Τουριστικών Επιχειρήσεων – 5 θέσεις
  • ΔΕ Ζαχαροπλαστικής Τέχνης – 2 θέσεις
  • ΔΕ Μαγειρικής Τέχνης – 4 θέσεις
  • ΔΕ Τεχνικού Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Επιχειρήσεων με έμφαση στα Επισιτιστικά – 1 θέση

ΣΑΕΚ Τουρισμού Στερεάς Ελλάδας

Ωρομίσθιοι Εκπαιδευτικοί

  • ΠΕ Αγγλικών – 1 θέση
  • ΠΕ Γαλλικών – 1 θέση
  • ΠΕ Γερμανικών – 1 θέση
  • ΤΕ Τουριστικών Επιχειρήσεων – 3 θέσεις
  • ΔΕ Μαγειρικής Τέχνης – 2 θέσεις

ΣΑΕΚ Τουρισμού Θράκης

Ωρομίσθιοι Εκπαιδευτικοί

  • ΠΕ Αγγλικών – 1 θέση
  • ΠΕ Γαλλικών – 1 θέση
  • ΠΕ Γερμανικών – 1 θέση
  • ΠΕ Οικονομικών – 1 θέση
  • ΤΕ Τουριστικών Επιχειρήσεων – 2 θέσεις
  • ΤΕ Τουριστικών Επιχειρήσεων με έμφαση στα Τουριστικά Γραφεία – 1 θέση
  • ΔΕ Ζαχαροπλαστικής – 1 θέση
  • ΔΕ Μαγειρικής Τέχνης – 2 θέσεις

Οι αιτήσεις κατατίθενται έως την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 2025 είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικά μέσω courier.

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη: ΕΔΩ

Σχολές Ξεναγών Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Ρόδου

Η κατανομή θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού Σχολής Ξεναγών Αθήνας έχει ως εξής:

  • Δύο θέσεις ωρομίσθιων Προϊστορικής Αρχαιολογίας (ΠΕ)
  • Μία θέση ωρομίσθιου Αρχαίας Ιστορίας (ΠΕ)
  • Δύο θέσεις ωρομίσθιων Κλασσικής Αρχαιολογίας (ΠΕ)
  • Μία θέση ωρομίσθιου Ελληνικής Φιλολογίας (ΠΕ)
  • Μία θέση ωρομίσθιου Βυζαντινής Ιστορίας (ΠΕ)
  • Δύο θέσεις ωρομίσθιων Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης (ΠΕ)
  • Μία θέση ωρομίσθιου Ιστορίας Νέου Ελληνισμού (ΠΕ)
  • Μία θέση ωρομίσθιου Γεωλογίας (ΠΕ)
  • Τρεις θέσεις ωρομίσθιων Ξενάγησης (ΠΕ)
  • Μία θέση ωρομίσθιου Νεότερης και Σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας (ΠΕ)
  • Μία θέση ωρομίσθιου Ιστορίας Ελληνικής Τέχνης (ΠΕ)
  • Μία θέση ωρομίσθιου Νομικής (ΠΕ)

Η κατανομή θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού Σχολής Ξεναγών Θεσσαλονίκης έχει ως ακολούθως:

  • Μία θέση ωρομίσθιου Προϊστορικής Αρχαιολογίας (ΠΕ)
  • Μία θέση ωρομίσθιου Αρχαίας Ιστορίας (ΠΕ)
  • Δύο θέσεις ωρομίσθιων Κλασσικής Αρχαιολογίας (ΠΕ)
  • Μία θέση ωρομίσθιου Ελληνικής Φιλολογίας (ΠΕ)
  • Μία θέση ωρομίσθιου Βυζαντινής Ιστορίας (ΠΕ)
  • Δύο θέσεις ωρομίσθιων Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης (ΠΕ)
  • Μία θέση ωρομίσθιου Ιστορίας Νέου Ελληνισμού (ΠΕ)
  • Μία θέση ωρομίσθιου Γεωλογίας (ΠΕ)
  • Τρεις θέσεις ωρομίσθιων Ξενάγησης (ΠΕ)
  • Μία θέση ωρομίσθιου Νεότερης και Σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας (ΠΕ)
  • Μία θέση ωρομίσθιου Ιστορίας Ελληνικής Τέχνης (ΠΕ)
  • Μία θέση ωρομίσθιου Νομικής (ΠΕ)

Η κατανομή θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού Σχολής Ξεναγών Ρόδου έχει ως εξής:

  • Δύο θέσεις ωρομίσθιων Προϊστορικής Αρχαιολογίας (ΠΕ)
  • Μία θέση ωρομίσθιου Αρχαίας Ιστορίας (ΠΕ)
  • Δύο θέσεις ωρομίσθιων Κλασσικής Αρχαιολογίας (ΠΕ)
  • Μία θέση ωρομίσθιου Ελληνικής Φιλολογίας (ΠΕ)
  • Μία θέση ωρομίσθιου Βυζαντινής Ιστορίας (ΠΕ)
  • Δύο θέσεις ωρομίσθιων Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης (ΠΕ)
  • Μία θέση ωρομίσθιου Ιστορίας Νέου Ελληνισμού (ΠΕ)
  • Μία θέση ωρομίσθιου Γεωλογίας (ΠΕ)
  • Δύο θέσεις ωρομίσθιων Ξενάγησης (ΠΕ)
  • Μία θέση ωρομίσθιου Νεότερης και Σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας (ΠΕ)
  • Μία θέση ωρομίσθιου Ιστορίας Ελληνικής Τέχνης (ΠΕ)
  • Μία θέση ωρομίσθιου Νομικής (ΠΕ)

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ξεκινά την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025.

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη: ΕΔΩ

