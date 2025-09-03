Το Υπουργείο Τουρισμού ανακοίνωσε 169 θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού για τις Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) και τις Σχολές Ξεναγών σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ρόδο, για το εκπαιδευτικό έτος 2025-2026.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως τις 5 Σεπτεμβρίου για τις ΣΑΕΚ και έως τις 12 Σεπτεμβρίου για τις Σχολές Ξεναγών, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω ταχυδρομείου ή courier.
Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ)
ΣΑΕΚ Τουρισμού Αττικής
Ωρομίσθιοι Εκπαιδευτικοί
- ΠΕ Αγγλικών – 2 θέσεις
- ΠΕ Γαλλικών – 2 θέσεις
- ΠΕ Γερμανικών – 1 θέση
- ΠΕ Οικονομικών – 1 θέση
- ΤΕ Τουριστικών Επιχειρήσεων – 3 θέσεις
- ΤΕ Τουριστικών Επιχειρήσεων με έμφαση στα Τουριστικά Γραφεία – 3 θέσεις
- ΔΕ Ζαχαροπλαστικής Τέχνης – 2 θέσεις
- ΔΕ Μαγειρικής Τέχνης – 3 θέσεις
- ΔΕ Τεχνικών Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Επιχειρήσεων (ΔΕ) – 3 θέσεις
ΣΑΕΚ Τουρισμού Νοτίου Αιγαίου
Ωρομίσθιοι Εκπαιδευτικοί
- ΠΕ Αγγλικών – 1 θέση
- ΠΕ Γαλλικών – 1 θέση
- ΠΕ Γερμανικών – 1 θέση
- ΠΕ Οικονομικών – 1 θέση
- ΤΕ Διαιτητικής (ΤΕ) – 1 θέση
- ΤΕ Τουριστικών Επιχειρήσεων – 4 θέσεις
- ΔΕ Ζαχαροπλαστικής Τέχνης – 1 θέση
- ΔΕ Μαγειρικής Τέχνης (ΔΕ) – 4 θέσεις
ΣΑΕΚ Τουρισμού Πελοποννήσου
Ωρομίσθιοι Εκπαιδευτικοί
- ΠΕ Αγγλικών – 2 θέσεις
- ΠΕ Γαλλικών – 1 θέση
- ΠΕ Γερμανικών – 2 θέσεις
- ΠΕ Οικονομικών – 3 θέσεις
- ΤΕ Τουριστικών Επιχειρήσεων – 2 θέσεις
- ΤΕ Τουριστικών Επιχειρήσεων με έμφαση στα Τουριστικά Γραφεία – 2 θέσεις
- ΔΕ Ζαχαροπλαστικής Τέχνης – 2 θέσεις
- ΔΕ Μαγειρικής Τέχνης – 1 θέση
- ΔΕ Τεχνικού Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Επιχειρήσεων – 1 θέση
- ΔΕ Τεχνικού Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Επιχειρήσεων με έμφαση στην Υποδοχή – 1 θέση
ΣΑΕΚ Τουρισμού Κρήτης
Ωρομίσθιοι Εκπαιδευτικοί
- ΠΕ Αγγλικών – 2 θέσεις
- ΠΕ Γαλλικών – 1 θέση
- ΠΕ Γερμανικών – 1 θέση
- ΠΕ Οικονομικών – 1 θέση
- ΤΕ Τουριστικών Επιχειρήσεων με έμφαση στα Ξενοδοχειακά – 2 θέσεις
- ΤΕ Τουριστικών Επιχειρήσεων με έμφαση στα Επισιτιστικά – 1 θέση
- ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων – 1 θέση
- ΔΕ Ζαχαροπλαστικής Τέχνης με έμφαση στη Ζαχαροπλαστική – 1 θέση
- ΔΕ Ζαχαροπλαστικής Τέχνης με έμφαση στην Αρτοποιία – 1 θέση
- ΔΕ Μαγειρικής Τέχνης – 4 θέσεις
Πειραματική ΣΑΕΚ Τουρισμού Μακεδονίας
Ωρομίσθιοι Εκπαιδευτικοί
- ΠΕ Αγγλικών – 1 θέση
- ΠΕ Γαλλικών – 1 θέση
- ΠΕ Γερμανικών – 1 θέση
- ΠΕ Οικονομικών – 1 θέση
- ΤΕ Τουριστικών Επιχειρήσεων – 8 θέσεις
- ΔΕ Ζαχαροπλαστικής Τέχνης – 3 θέσεις
- ΔΕ Μαγειρικής Τέχνης – 4 θέσεις
ΣΑΕΚ Τουρισμού Ιονίων Νήσων
Ωρομίσθιοι Εκπαιδευτικοί
- ΠΕ Αγγλικών – 2 θέσεις
- ΠΕ Γαλλικών – 1 θέση
- ΠΕ Γερμανικών – 1 θέση
- ΠΕ Οικονομικών – 1 θέση
- ΤΕ Τουριστικών Επιχειρήσεων – 5 θέσεις
- ΔΕ Ζαχαροπλαστικής Τέχνης – 2 θέσεις
- ΔΕ Μαγειρικής Τέχνης – 4 θέσεις
- ΔΕ Τεχνικού Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Επιχειρήσεων με έμφαση στα Επισιτιστικά – 1 θέση
ΣΑΕΚ Τουρισμού Στερεάς Ελλάδας
Ωρομίσθιοι Εκπαιδευτικοί
- ΠΕ Αγγλικών – 1 θέση
- ΠΕ Γαλλικών – 1 θέση
- ΠΕ Γερμανικών – 1 θέση
- ΤΕ Τουριστικών Επιχειρήσεων – 3 θέσεις
- ΔΕ Μαγειρικής Τέχνης – 2 θέσεις
ΣΑΕΚ Τουρισμού Θράκης
Ωρομίσθιοι Εκπαιδευτικοί
- ΠΕ Αγγλικών – 1 θέση
- ΠΕ Γαλλικών – 1 θέση
- ΠΕ Γερμανικών – 1 θέση
- ΠΕ Οικονομικών – 1 θέση
- ΤΕ Τουριστικών Επιχειρήσεων – 2 θέσεις
- ΤΕ Τουριστικών Επιχειρήσεων με έμφαση στα Τουριστικά Γραφεία – 1 θέση
- ΔΕ Ζαχαροπλαστικής – 1 θέση
- ΔΕ Μαγειρικής Τέχνης – 2 θέσεις
Οι αιτήσεις κατατίθενται έως την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 2025 είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικά μέσω courier.
Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη: ΕΔΩ
Σχολές Ξεναγών Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Ρόδου
Η κατανομή θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού Σχολής Ξεναγών Αθήνας έχει ως εξής:
- Δύο θέσεις ωρομίσθιων Προϊστορικής Αρχαιολογίας (ΠΕ)
- Μία θέση ωρομίσθιου Αρχαίας Ιστορίας (ΠΕ)
- Δύο θέσεις ωρομίσθιων Κλασσικής Αρχαιολογίας (ΠΕ)
- Μία θέση ωρομίσθιου Ελληνικής Φιλολογίας (ΠΕ)
- Μία θέση ωρομίσθιου Βυζαντινής Ιστορίας (ΠΕ)
- Δύο θέσεις ωρομίσθιων Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης (ΠΕ)
- Μία θέση ωρομίσθιου Ιστορίας Νέου Ελληνισμού (ΠΕ)
- Μία θέση ωρομίσθιου Γεωλογίας (ΠΕ)
- Τρεις θέσεις ωρομίσθιων Ξενάγησης (ΠΕ)
- Μία θέση ωρομίσθιου Νεότερης και Σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας (ΠΕ)
- Μία θέση ωρομίσθιου Ιστορίας Ελληνικής Τέχνης (ΠΕ)
- Μία θέση ωρομίσθιου Νομικής (ΠΕ)
Η κατανομή θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού Σχολής Ξεναγών Θεσσαλονίκης έχει ως ακολούθως:
- Μία θέση ωρομίσθιου Προϊστορικής Αρχαιολογίας (ΠΕ)
- Μία θέση ωρομίσθιου Αρχαίας Ιστορίας (ΠΕ)
- Δύο θέσεις ωρομίσθιων Κλασσικής Αρχαιολογίας (ΠΕ)
- Μία θέση ωρομίσθιου Ελληνικής Φιλολογίας (ΠΕ)
- Μία θέση ωρομίσθιου Βυζαντινής Ιστορίας (ΠΕ)
- Δύο θέσεις ωρομίσθιων Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης (ΠΕ)
- Μία θέση ωρομίσθιου Ιστορίας Νέου Ελληνισμού (ΠΕ)
- Μία θέση ωρομίσθιου Γεωλογίας (ΠΕ)
- Τρεις θέσεις ωρομίσθιων Ξενάγησης (ΠΕ)
- Μία θέση ωρομίσθιου Νεότερης και Σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας (ΠΕ)
- Μία θέση ωρομίσθιου Ιστορίας Ελληνικής Τέχνης (ΠΕ)
- Μία θέση ωρομίσθιου Νομικής (ΠΕ)
Η κατανομή θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού Σχολής Ξεναγών Ρόδου έχει ως εξής:
- Δύο θέσεις ωρομίσθιων Προϊστορικής Αρχαιολογίας (ΠΕ)
- Μία θέση ωρομίσθιου Αρχαίας Ιστορίας (ΠΕ)
- Δύο θέσεις ωρομίσθιων Κλασσικής Αρχαιολογίας (ΠΕ)
- Μία θέση ωρομίσθιου Ελληνικής Φιλολογίας (ΠΕ)
- Μία θέση ωρομίσθιου Βυζαντινής Ιστορίας (ΠΕ)
- Δύο θέσεις ωρομίσθιων Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης (ΠΕ)
- Μία θέση ωρομίσθιου Ιστορίας Νέου Ελληνισμού (ΠΕ)
- Μία θέση ωρομίσθιου Γεωλογίας (ΠΕ)
- Δύο θέσεις ωρομίσθιων Ξενάγησης (ΠΕ)
- Μία θέση ωρομίσθιου Νεότερης και Σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας (ΠΕ)
- Μία θέση ωρομίσθιου Ιστορίας Ελληνικής Τέχνης (ΠΕ)
- Μία θέση ωρομίσθιου Νομικής (ΠΕ)
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ξεκινά την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025.