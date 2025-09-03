Το Υπουργείο Τουρισμού ανακοίνωσε 169 θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού για τις Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) και τις Σχολές Ξεναγών σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ρόδο, για το εκπαιδευτικό έτος 2025-2026.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως τις 5 Σεπτεμβρίου για τις ΣΑΕΚ και έως τις 12 Σεπτεμβρίου για τις Σχολές Ξεναγών, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω ταχυδρομείου ή courier.

Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ)

ΣΑΕΚ Τουρισμού Αττικής

Ωρομίσθιοι Εκπαιδευτικοί

ΠΕ Αγγλικών – 2 θέσεις

ΠΕ Γαλλικών – 2 θέσεις

ΠΕ Γερμανικών – 1 θέση

ΠΕ Οικονομικών – 1 θέση

ΤΕ Τουριστικών Επιχειρήσεων – 3 θέσεις

ΤΕ Τουριστικών Επιχειρήσεων με έμφαση στα Τουριστικά Γραφεία – 3 θέσεις

ΔΕ Ζαχαροπλαστικής Τέχνης – 2 θέσεις

ΔΕ Μαγειρικής Τέχνης – 3 θέσεις

ΔΕ Τεχνικών Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Επιχειρήσεων (ΔΕ) – 3 θέσεις

ΣΑΕΚ Τουρισμού Νοτίου Αιγαίου

Ωρομίσθιοι Εκπαιδευτικοί

ΠΕ Αγγλικών – 1 θέση

ΠΕ Γαλλικών – 1 θέση

ΠΕ Γερμανικών – 1 θέση

ΠΕ Οικονομικών – 1 θέση

ΤΕ Διαιτητικής (ΤΕ) – 1 θέση

ΤΕ Τουριστικών Επιχειρήσεων – 4 θέσεις

ΔΕ Ζαχαροπλαστικής Τέχνης – 1 θέση

ΔΕ Μαγειρικής Τέχνης (ΔΕ) – 4 θέσεις

ΣΑΕΚ Τουρισμού Πελοποννήσου

Ωρομίσθιοι Εκπαιδευτικοί

ΠΕ Αγγλικών – 2 θέσεις

ΠΕ Γαλλικών – 1 θέση

ΠΕ Γερμανικών – 2 θέσεις

ΠΕ Οικονομικών – 3 θέσεις

ΤΕ Τουριστικών Επιχειρήσεων – 2 θέσεις

ΤΕ Τουριστικών Επιχειρήσεων με έμφαση στα Τουριστικά Γραφεία – 2 θέσεις

ΔΕ Ζαχαροπλαστικής Τέχνης – 2 θέσεις

ΔΕ Μαγειρικής Τέχνης – 1 θέση

ΔΕ Τεχνικού Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Επιχειρήσεων – 1 θέση

ΔΕ Τεχνικού Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Επιχειρήσεων με έμφαση στην Υποδοχή – 1 θέση

ΣΑΕΚ Τουρισμού Κρήτης

Ωρομίσθιοι Εκπαιδευτικοί

ΠΕ Αγγλικών – 2 θέσεις

ΠΕ Γαλλικών – 1 θέση

ΠΕ Γερμανικών – 1 θέση

ΠΕ Οικονομικών – 1 θέση

ΤΕ Τουριστικών Επιχειρήσεων με έμφαση στα Ξενοδοχειακά – 2 θέσεις

ΤΕ Τουριστικών Επιχειρήσεων με έμφαση στα Επισιτιστικά – 1 θέση

ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων – 1 θέση

ΔΕ Ζαχαροπλαστικής Τέχνης με έμφαση στη Ζαχαροπλαστική – 1 θέση

ΔΕ Ζαχαροπλαστικής Τέχνης με έμφαση στην Αρτοποιία – 1 θέση

ΔΕ Μαγειρικής Τέχνης – 4 θέσεις

Πειραματική ΣΑΕΚ Τουρισμού Μακεδονίας

Ωρομίσθιοι Εκπαιδευτικοί

ΠΕ Αγγλικών – 1 θέση

ΠΕ Γαλλικών – 1 θέση

ΠΕ Γερμανικών – 1 θέση

ΠΕ Οικονομικών – 1 θέση

ΤΕ Τουριστικών Επιχειρήσεων – 8 θέσεις

ΔΕ Ζαχαροπλαστικής Τέχνης – 3 θέσεις

ΔΕ Μαγειρικής Τέχνης – 4 θέσεις

ΣΑΕΚ Τουρισμού Ιονίων Νήσων

Ωρομίσθιοι Εκπαιδευτικοί

ΠΕ Αγγλικών – 2 θέσεις

ΠΕ Γαλλικών – 1 θέση

ΠΕ Γερμανικών – 1 θέση

ΠΕ Οικονομικών – 1 θέση

ΤΕ Τουριστικών Επιχειρήσεων – 5 θέσεις

ΔΕ Ζαχαροπλαστικής Τέχνης – 2 θέσεις

ΔΕ Μαγειρικής Τέχνης – 4 θέσεις

ΔΕ Τεχνικού Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Επιχειρήσεων με έμφαση στα Επισιτιστικά – 1 θέση

ΣΑΕΚ Τουρισμού Στερεάς Ελλάδας

Ωρομίσθιοι Εκπαιδευτικοί

ΠΕ Αγγλικών – 1 θέση

ΠΕ Γαλλικών – 1 θέση

ΠΕ Γερμανικών – 1 θέση

ΤΕ Τουριστικών Επιχειρήσεων – 3 θέσεις

ΔΕ Μαγειρικής Τέχνης – 2 θέσεις

ΣΑΕΚ Τουρισμού Θράκης

Ωρομίσθιοι Εκπαιδευτικοί

ΠΕ Αγγλικών – 1 θέση

ΠΕ Γαλλικών – 1 θέση

ΠΕ Γερμανικών – 1 θέση

ΠΕ Οικονομικών – 1 θέση

ΤΕ Τουριστικών Επιχειρήσεων – 2 θέσεις

ΤΕ Τουριστικών Επιχειρήσεων με έμφαση στα Τουριστικά Γραφεία – 1 θέση

ΔΕ Ζαχαροπλαστικής – 1 θέση

ΔΕ Μαγειρικής Τέχνης – 2 θέσεις

Οι αιτήσεις κατατίθενται έως την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 2025 είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικά μέσω courier.

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη: ΕΔΩ

Σχολές Ξεναγών Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Ρόδου

Η κατανομή θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού Σχολής Ξεναγών Αθήνας έχει ως εξής:

Δύο θέσεις ωρομίσθιων Προϊστορικής Αρχαιολογίας (ΠΕ)

Μία θέση ωρομίσθιου Αρχαίας Ιστορίας (ΠΕ)

Δύο θέσεις ωρομίσθιων Κλασσικής Αρχαιολογίας (ΠΕ)

Μία θέση ωρομίσθιου Ελληνικής Φιλολογίας (ΠΕ)

Μία θέση ωρομίσθιου Βυζαντινής Ιστορίας (ΠΕ)

Δύο θέσεις ωρομίσθιων Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης (ΠΕ)

Μία θέση ωρομίσθιου Ιστορίας Νέου Ελληνισμού (ΠΕ)

Μία θέση ωρομίσθιου Γεωλογίας (ΠΕ)

Τρεις θέσεις ωρομίσθιων Ξενάγησης (ΠΕ)

Μία θέση ωρομίσθιου Νεότερης και Σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας (ΠΕ)

Μία θέση ωρομίσθιου Ιστορίας Ελληνικής Τέχνης (ΠΕ)

Μία θέση ωρομίσθιου Νομικής (ΠΕ)

Η κατανομή θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού Σχολής Ξεναγών Θεσσαλονίκης έχει ως ακολούθως:

Μία θέση ωρομίσθιου Προϊστορικής Αρχαιολογίας (ΠΕ)

Μία θέση ωρομίσθιου Αρχαίας Ιστορίας (ΠΕ)

Δύο θέσεις ωρομίσθιων Κλασσικής Αρχαιολογίας (ΠΕ)

Μία θέση ωρομίσθιου Ελληνικής Φιλολογίας (ΠΕ)

Μία θέση ωρομίσθιου Βυζαντινής Ιστορίας (ΠΕ)

Δύο θέσεις ωρομίσθιων Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης (ΠΕ)

Μία θέση ωρομίσθιου Ιστορίας Νέου Ελληνισμού (ΠΕ)

Μία θέση ωρομίσθιου Γεωλογίας (ΠΕ)

Τρεις θέσεις ωρομίσθιων Ξενάγησης (ΠΕ)

Μία θέση ωρομίσθιου Νεότερης και Σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας (ΠΕ)

Μία θέση ωρομίσθιου Ιστορίας Ελληνικής Τέχνης (ΠΕ)

Μία θέση ωρομίσθιου Νομικής (ΠΕ)

Η κατανομή θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού Σχολής Ξεναγών Ρόδου έχει ως εξής:

Δύο θέσεις ωρομίσθιων Προϊστορικής Αρχαιολογίας (ΠΕ)

Μία θέση ωρομίσθιου Αρχαίας Ιστορίας (ΠΕ)

Δύο θέσεις ωρομίσθιων Κλασσικής Αρχαιολογίας (ΠΕ)

Μία θέση ωρομίσθιου Ελληνικής Φιλολογίας (ΠΕ)

Μία θέση ωρομίσθιου Βυζαντινής Ιστορίας (ΠΕ)

Δύο θέσεις ωρομίσθιων Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης (ΠΕ)

Μία θέση ωρομίσθιου Ιστορίας Νέου Ελληνισμού (ΠΕ)

Μία θέση ωρομίσθιου Γεωλογίας (ΠΕ)

Δύο θέσεις ωρομίσθιων Ξενάγησης (ΠΕ)

Μία θέση ωρομίσθιου Νεότερης και Σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας (ΠΕ)

Μία θέση ωρομίσθιου Ιστορίας Ελληνικής Τέχνης (ΠΕ)

Μία θέση ωρομίσθιου Νομικής (ΠΕ)

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ξεκινά την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025.

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη: ΕΔΩ