Ένα νέο «κύμα» μόνιμων προσλήψεων στο Δημόσιο αναμένεται να τρέξει το φθινόπωρο, καθώς το ΑΣΕΠ ετοιμάζει δύο μεγάλες προκηρύξεις που θα ξεπεράσουν συνολικά τις 2.000 θέσεις. Οι διαδικασίες έχουν ήδη δρομολογηθεί και στόχος είναι η κάλυψη σημαντικών κενών σε υπηρεσίες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε κοινωνικούς φορείς αλλά και σε κρίσιμους τομείς της δημόσιας διοίκησης.

Η προκήρυξη 5Κ/2025

Η αρχή θα γίνει με την προκήρυξη 5Κ/2025, η οποία αναμένεται να δημοσιευθεί έως τα τέλη Σεπτεμβρίου. Θα αφορά μόνιμες θέσεις σε δήμους, περιφέρειες, νοσοκομεία και άλλους οργανισμούς του Δημοσίου.

Η προκήρυξη θα είναι ανοιχτή σε όλες τις κατηγορίες εκπαίδευσης – από Υποχρεωτική και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, έως Τεχνολογική και Πανεπιστημιακή. Έτσι, ευκαιρία θα έχουν απόφοιτοι Γυμνασίου και Λυκείου, πτυχιούχοι ΙΕΚ, ΤΕΙ αλλά και ΑΕΙ.

Η προκήρυξη 6Κ/2025

Αμέσως μετά θα ακολουθήσει η 6Κ/2025, με έναν ιδιαίτερο κοινωνικό χαρακτήρα. Η προκήρυξη αυτή θα προβλέπει περίπου 1.700 έως 1.800 μόνιμες θέσεις αποκλειστικά για άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ). Οι θέσεις θα κατανεμηθούν σε όλη τη χώρα και θα καλύπτουν όλες τις κατηγορίες εκπαίδευσης.

Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες στοχευμένες δράσεις ενίσχυσης της απασχόλησης ΑμεΑ στο Δημόσιο, με στόχο την ισότιμη συμμετοχή τους στην αγορά εργασίας.

Σε ποιες περιοχές θα γίνουν προσλήψεις για ΑμεΑ

Θεσσαλονίκη

Κοζάνη

Χαλκιδική

Σέρρες

Ξάνθη

Έβρος

Δράμα

Καβάλα

Φλώρινα

Κιλκίς

Πέλλα

Πιερία

Γρεβενά

Καστοριά

Πρέβεζα

Ιωάννινα

Άρτα

Καρδίτσα

Τρίκαλα

Λάρισα

Λακωνία

Μεσσηνία

Αχαΐα

Αρκαδία

Ηλεία

Βοιωτία

Φθιώτιδα

Ευρυτανία

Αιτωλοακαρνανία

Εύβοια

Κόρινθος

Αθήνα

Κεφαλονιά

Ζάκυνθος

Κέρκυρα

Σάμος

Λασίθι

Ηράκλειο

Χανιά

Θήρα

Πάρος

Νάξος

Λέσβος

Ρόδος

Χίος

Λήμνος

Τι πρέπει να κάνουν οι ενδιαφερόμενοι – Οδηγός προετοιμασίας

Ενόψει των δύο μεγάλων προκηρύξεων του ΑΣΕΠ, οι υποψήφιοι καλούνται να κινηθούν έγκαιρα ώστε να μην χάσουν την ευκαιρία.

Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν είναι τα εξής:

Μητρώο ΑΣΕΠ (2025): Δημιουργία ή αναβάθμιση του προσωπικού προφίλ με πλήρη στοιχεία ταυτότητας, τίτλους σπουδών και προϋπηρεσία.

Δημιουργία ή αναβάθμιση του προσωπικού προφίλ με πλήρη στοιχεία ταυτότητας, τίτλους σπουδών και προϋπηρεσία. Δικαιολογητικά ΑμεΑ: Συγκέντρωση των ισχυόντων πιστοποιητικών αναπηρίας (π.χ. ΚΕΠΑ) και κάθε βεβαίωσης που θα ζητηθεί στην προκήρυξη.

Συγκέντρωση των ισχυόντων πιστοποιητικών αναπηρίας (π.χ. ΚΕΠΑ) και κάθε βεβαίωσης που θα ζητηθεί στην προκήρυξη. Τίτλοι σπουδών & ισοτιμίες: Για πτυχία εξωτερικού, απαιτείται αναγνώριση από τον αρμόδιο φορέα (ΔΟΑΤΑΠ ή ΙΤΕ).

Για πτυχία εξωτερικού, απαιτείται αναγνώριση από τον αρμόδιο φορέα (ΔΟΑΤΑΠ ή ΙΤΕ). Πρόσθετα προσόντα: Γνώση χειρισμού Η/Υ, ξένες γλώσσες, άδειες ή πιστοποιήσεις. Όλα τα αρχεία πρέπει να είναι ευανάγνωστα (PDF/JPG) και σωστά ονομασμένα.

Γνώση χειρισμού Η/Υ, ξένες γλώσσες, άδειες ή πιστοποιήσεις. Όλα τα αρχεία πρέπει να είναι ευανάγνωστα (PDF/JPG) και σωστά ονομασμένα. Ειδοποιήσεις: Ρύθμιση υπενθύμισης για την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης και τις προθεσμίες υποβολής αιτήσεων.

Σημαντική υπενθύμιση: Βεβαιωθείτε ότι όλα τα δικαιολογητικά είναι σε ισχύ την ημέρα της αίτησης. Ένα έγγραφο που έχει λήξει ή δεν έχει αναρτηθεί σωστά στο Μητρώο μπορεί να οδηγήσει σε απόρριψη.