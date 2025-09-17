Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνει την ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης των αποτελεσμάτων επιλογής-εγγραφής καταρτιζόμενων Α΄ φάσης στις Δημόσιες Σ.Α.Ε.Κ. αρμοδιότητάς του για το εκπαιδευτικό έτος 2025-2026. Ταυτόχρονα έχει ολοκληρωθεί και η εγγραφή τους στη Σ.Α.Ε.Κ. επιτυχίας τους χωρίς να απαιτείται άλλη διαδικασία ή ενέργεια εκ μέρους τους.

Οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι θα ενημερωθούν με γραπτό μήνυμα στο κινητό τους για το αποτέλεσμα της αίτησής τους, αλλά και μέσω της εφαρμογής Υποβολής Αιτήσεων Υποψηφίων Καταρτιζόμενων Σ.Α.Ε.Κ.. στον σύνδεσμο: https://diek.it.minedu.gov.gr

Υποβλήθηκαν 12.298 αιτήσεις και εγγράφηκαν 11.508 (ποσοστό 94%) εκ των οποίων οι 10.489 (ποσοστό 91%) έχουν εγγραφεί στην ειδικότητα και στη Σ.Α.Ε.Κ. που ήταν η πρώτη τους επιλογή.

Μαζί με τους 5.696 εγγεγραμμένους με την διαδικασία του Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου, ο συνολικός αριθμός των εγγεγραμμένων καταρτιζόμενων για το έτος 2025-26 ανέρχεται στις 17.204 (αύξηση περίπου 10% σε σχέση με την αντίστοιχη φάση εγγραφών για το έτος 2024-2025), ενώ αναμένεται να αυξηθεί με τις αιτήσεις εγγραφής που θα υποβληθούν στη συμπληρωματική περίοδο υποβολής αιτήσεων.

Όσοι δεν έχουν επιλεγεί – εγγραφεί, μπορούν να υποβάλλουν νέα αίτηση για τις ειδικότητες στις οποίες προέκυψαν κενές θέσεις αποκλειστικά από την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 11:00, έως την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 16:00.

Στην ανωτέρω προθεσμία μπορούν να υποβάλλουν αίτηση και όσοι δεν υπέβαλλαν καθόλου αίτηση κατά την Α΄ φάση υποβολής αιτήσεων (2 έως 12 Σεπτεμβρίου 2025) στον σύνδεσμο: https://diek.it.minedu.gov.gr