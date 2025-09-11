Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώθηκε σήμερα το πλήρες πρόγραμμα των Πανελλαδικών Εξετάσεων έτους 2026.
Πρόγραμμα Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026 για Ημερήσια και Εσπερινά ΓΕΛ
Ημέρα 29/5/2026:
Νέα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία (Γενικής Παιδείας)
Ημέρα 3/6/2026:
Αρχαία Ελληνικά (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών)
Μαθηματικά (Ο.Π. Θετικών Σπουδών, Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής)
Βιολογία (Ο.Π. Σπουδών Υγείας)
Ημέρα 5/6/2026:
Λατινικά (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών)
Χημεία (Ο.Π. Θετικών Σπουδών, Ο.Π. Σπουδών Υγείας)
Πληροφορική (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής)
Ημέρα 8/6/2026:
Ιστορία (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών)
Φυσική (Ο.Π. Θετικών Σπουδών, Ο.Π. Σπουδών Υγείας)
Οικονομία (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής)
Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ., κοινή για όλους τους υποψηφίους. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08:00 π.μ. Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες. Η εξεταστέα ύλη και τα θέματα των εξετάσεων είναι κοινά για όλους τους υποψηφίους ημερησίων και εσπερινών ΓΕΛ.
Πρόγραμμα Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026 για Ημερήσια και Εσπερινά ΕΠΑΛ
Ημέρα 30/5/2026:
Νέα Ελληνικά
Ημέρα 2/6/2026:
Μαθηματικά (Άλγεβρα)
Ημέρα 4/6/2026:
Ανατομία-Φυσιολογία II
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ)
Δίκτυα Υπολογιστών
Αρχές Βιολογικής Γεωργίας
Ημέρα 6/6/2026:
Ηλεκτροτεχνία 2
Αρχιτεκτονικό Σχέδιο
Προγραμματισμός Υπολογιστών
Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης
Ημέρα 9/6/2026:
Υγιεινή
Ναυτικό Δίκαιο-Διεθνείς Κανονισμοί στη Ναυτιλία
Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης (ΑΟΔ)
Στοιχεία Μηχανών
Ημέρα 11/6/2026:
Ηλεκτρικές Μηχανές
Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις
Ναυσιπλοΐα ΙΙ
Ναυτικές Μηχανές
Ημέρα 13/6/2026:
Τεχνολογία Υλικών
Οικοδομική
Μηχανές Εσωτερικής Καύσης II (ΜΕΚ ΙΙ)
Ψηφιακά Συστήματα
Ημέρα 15/6/2026:
Στοιχεία Ψύξης-Κλιματισμού
Κινητήρες Αεροσκαφών
Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων
Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08:00 π.μ. Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες, εκτός από το μάθημα ειδικότητας: Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, για το οποίο η διάρκεια εξέτασης είναι τέσσερις (4) ώρες. Η εξεταστέα ύλη και τα θέματα των εξετάσεων είναι κοινά για όλους τους υποψηφίους ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑΛ.
Πρόγραμμα Εξετάσεων Ειδικών και Μουσικών Μαθημάτων 2026 για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ
Ημέρα 16/6/2026:
Αγγλικά (10:00 π.μ.)
Ημέρα 17/6/2026:
Ελεύθερο Σχέδιο (8:30 π.μ.)
Ημέρα 18/6/2026:
Γραμμικό Σχέδιο (8:30 π.μ.)
Ημέρα 19/6/2026:
Γερμανικά (8:30 π.μ.)
Ημέρα 20/6/2026:
Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία (10:00 π.μ.)
Ημέρα 22/6/2026:
Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία (8:30 π.μ.)
Ημέρα 23/6/2026:
Γαλλικά (8:30 π.μ.)
Ημέρα 24/6/2026:
Ιταλικά (8:30 π.μ.)
Ημέρα 25/6/2026:
Ισπανικά (8:30 π.μ.)
Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης :
μέχρι τις 08:00 π.μ. για τα μαθήματα με ώρα εξέτασης 08:30 π.μ.,
μέχρι τις 09:30 π.μ. για τα μαθήματα με ώρα εξέτασης 10:00 π.μ.
Η διάρκεια εξέτασης για τα μαθήματα:
των ξένων γλωσσών είναι τρεις (3) ώρες,
των Σχεδίων ( Ελεύθερο και Γραμμικό) είναι έξι (6) ώρες,
για το μουσικό μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» η εξέταση της φωνητικής ή οργανικής
μουσικής διαρκεί 4 έως 6 λεπτά ανά υποψήφιο.
για το μουσικό μάθημα «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία», η εξέταση συνολικά έχει διάρκεια
τρεις (3) ώρες και 30 λεπτά.
Προθεσμία Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας για ΤΕΦΑΑ
Η προθεσμία για τη διεξαγωγή της Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας ορίζεται από τη Δευτέρα 15/6/2026 έως και την Παρασκευή 26/6/2026.