Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με την αριθμ. 96435/Α5/04-08-2025 (Β΄ 4273) υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με τη με αρ. 107304/Α5/05-09-2025 (Β΄ 4747) και συμπληρώθηκε με τη με αρ. 111427/A5/12-09-2025 (Β΄ 4922) υπουργική απόφαση,

1) Oι μαθητές της τελευταίας τάξης και οι απόφοιτοι Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων:

1. του Δήμου Θήρας, της Περιφερειακής Ενότητας Θήρας,

2. του Δήμου Ιητών, της Περιφερειακής Ενότητας Θήρας,

3. του Δήμου Αμοργού, της Περιφερειακής Ενότητας Νάξου,

4. του Δήμου Θέρμου, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας,

5. του Δήμου Πεντέλης, της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών,

6. της Πολεοδομικής Ενότητας Πατήματος Χαλανδρίου, του Δήμου Χαλανδρίου της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών,

7. του Δήμου Μαραθώνος, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής,

8. της Δημοτικής Ενότητας Πικερμίου, του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής,

9. του Δήμου Σιθωνίας, της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής,

10. της Δημοτικής Ενότητας Λειβαθούς, του Δήμου Αργοστολίου της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας,

11. της Δημοτικής Κοινότητας Βουτών, του Δήμου Ηρακλείου της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου,

12. του Δήμου Πάρου, της Περιφερειακής Ενότητας Πάρου,

13. του Δήμου Βριλησσίων, της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών,

14. της Δημοτικής Ενότητας Αγίου Στεφάνου, του Δήμου Διονύσου, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής,

15. της Δημοτικής Ενότητας Σταμάτας, του Δήμου Διονύσου, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής,

16. της Δημοτικής Ενότητας Ροδόπολης, του Δήμου Διονύσου, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής,

17. της Δημοτικής Ενότητας Διονύσου, του Δήμου Διονύσου, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής,

18. του Δήμου Χίου, της Περιφερειακής Ενότητας Χίου,

19. του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας,

20. του Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας,

21. της Δημοτικής Ενότητας Ταμυναίων, των Δημοτικών Κοινοτήτων Πετριών, Κριεζών, Κοσκίνων και Δύστου, της Δημοτικής Ενότητας Δυστίων, του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας,

22. των Δημοτικών Ενοτήτων Καρύστου, Μαρμαρίου και Καφηρέως της Δημοτικής Κοινότητας Στύρων της Δημοτικής Ενότητας Στυρέων, του Δήμου Καρύστου της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας,

23. των Δημοτικών Κοινοτήτων Αφρατίου και Φύλλων της Δημοτικής Ενότητας Ληλαντίων, του Δήμου Χαλκιδέων της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας,

24. των Δημοτικών Κοινοτήτων Πισσώνα και Πούρνου της Δημοτικής Ενότητας Διρφύων, του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας,

οι οποίοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις 2025 και

2) Οι μαθητές και απόφοιτοι των Λυκείων οι οποίοι κατοικούσαν μονίμως στις ανωτέρω περιοχές και υπέβαλαν αίτηση-δήλωση συμμετοχής σε Λύκειο άλλης περιοχής ή σε άλλη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,

καλούνται να υποβάλουν μέχρι και την Τρίτη 23-09-2025 στις αρμόδιες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που ανήκουν οι πληγείσες περιοχές τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις ανωτέρω υπουργικές αποφάσεις, για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με το ειδικό ποσοστό υποψηφίων από περιοχές που έχουν πληγεί εξαιτίας φυσικών καταστροφών. Η διαδικασία υποβολής περιγράφεται στην συνημμένη εγκύκλιο.

Για τις υπουργικές αποφάσεις πατήστε ΦΕΚ 4273Β ΦΕΚ 4747Β ΦΕΚ 4922Β

Για την Εγκύκλιο πατήστε ΕΔΩ

Για την Υπεύθυνη Δήλωση πατήστε ΕΔΩ