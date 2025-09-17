Σε βαρύ κλίμα στη Λεωφόρο και με τον κόσμο του Παναθηναϊκού να αποδοκιμάζει σε όλη τη διάρκεια του αγώνα τον Γιάννη Αλαφούζο, οι Πράσινοι επικράτησαν 1-0 της Athens Kallithea για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

“Έβραζε” ο κόσμος με τη διοίκηση του Παναθηναϊκού, ακούστηκαν συνθήματα και κατά του Γιάννη Παπαδημητρίου, ο Ντέσερς σημείωσε το παρθενικό του τέρμα με τη φανέλα των Πράσινων, έκαναν ντεμπούτο οι Ταμπόρδα και Μπόκος.

Η εξέλιξη του ματς

Ο Παναθηναϊκός μπήκε δυνατά στο παιχνίδι απέναντι στην Athens Kallithea και από τα πρώτα λεπτά πίεσε τους φιλοξενούμενους. Στο 3’ ο Τετέ έκανε εξαιρετική σέντρα και ο Ντέσερς βρέθηκε σε θέση βολής, αλλά το κοντινό πλασέ του πέρασε λίγο άουτ. Ένα λεπτό αργότερα ο Ταμπόρδα απείλησε, ενώ στην επόμενη φάση ο Γρίβας είχε σημαντική στιγμή για την Athens Kallithea.

Στο 6’ ο Κώτσιρας δοκίμασε το πόδι του, με τη μπάλα να περνάει ελάχιστα έξω από την εστία του Κρέσπι, ενώ στο 13’ ο Παυλάκης απάντησε για τους φιλοξενούμενους με καλή προσπάθεια. Ο Παναθηναϊκός συνέχισε να πιέζει και στο 14’ είχε διπλή μεγάλη ευκαιρία με τον Ταμπόρδα να σημαδεύει το δοκάρι. Δύο λεπτά αργότερα, νέα απειλή ήρθε πάλι από τον Ταμπόρδα, ύστερα από γύρισμα του Ντέσερς.

Στο 23’ ο διαιτητής υπέδειξε πέναλτι υπέρ του Παναθηναϊκού, όμως μετά από εξέταση στο VAR η απόφαση ακυρώθηκε. Τελικά, στο 30’ ήρθε το γκολ. Ο Τετέ έκανε υπέροχη ατομική ενέργεια και έβγαλε την πάσα στον Ντέσερς, ο οποίος με κοντινό πλασέ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Στο δεύτερο ημίχρονο το παιχνίδι απέκτησε ακόμη μεγαλύτερη ένταση, με ευκαιρίες εκατέρωθεν.

Στο 55’ ο Γκολφίνος βρέθηκε τετ α τετ με τον Λαφόν, αλλά ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού έκανε σπουδαία απόκρουση κρατώντας απαραβίαστη την εστία του.

Στο 76’ ο Μπακασέτας δοκίμασε δυνατό σουτ, με τον Κρεσπί να διώχνει δύσκολα, ενώ ένα λεπτό αργότερα ο Ίνγκασον πήρε την κεφαλιά μέσα από την περιοχή, ο Κρεσπί αντέδρασε ξανά και η μπάλα βρήκε στο δοκάρι.

Στο 85’ ο Μλαντένοβιτς απείλησε με διαγώνιο σουτ που πέρασε ελάχιστα άουτ, ενώ στο 87’ ο Παναθηναϊκός είδε γκολ του Πάντοβιτς να ακυρώνεται, καθώς είχε προηγηθεί οφσάιντ του Κώτσιρα.

Στις καθυστερήσεις και στο 95’, ο Μπόκος προσπάθησε με μακρινό σουτ, αλλά η μπάλα έφυγε εκτός.

Παναθηναϊκός: Λαφόν, Μλαντένοβιτς, Γεντβάι, Ίνγκασον, Κώτσιρας, Σιώπης, Μπρέγκου (68′ Μπακασέτας), Ταμπόρδα (58′ Τσέριν), Ζαρουρί (78′ Τζούριτσιτς), Τετέ (68′ Μπόκος), Ντέσερς (78′ Πάντοβιτς).

Athens Kallithea: Κρέσπι, Ματίγεβιτς, Πανάγου, Πασαλίδης, Παυλάκης, Κριμιτζάς (78′ Ζωγραφάκης), Σαταριάνο (64′ Μεταξάς), Μαυριάς (46′ Σαρδέλης), Γρίβας (46′ Ορμενάι, 69′ Βασιλόγιαννης), Γκολφίνος, Καντίγιο.

Μετά τη λήξη του αγώνα, οι δύο προπονητές δήλωσαν:

Δημήτρης Κοροπούλης

«Κληθήκαμε από τη διοίκηση να προπονήσουμε και να καθοδηγήσουμε την ομάδα στο ματς του Κυπέλλου Ελλάδας, έχουμε μεγάλη εμπιστοσύνη στους παίκτες και είμαστε σίγουροι ότι πολύ σύντομα ο Παναθηναϊκός θα φτάσει εκεί που ανήκει.»

Κώστας Μπράτσος

΄

«Συγχαρητήρια στους παίκτες μου. Βοηθήσαμε ώστε να γίνει ένα καλό παιχνίδι, είχαμε τις ευκαιρίες για να σκοράρουμε και με αυτές τις μεγάλες ομάδες αν δεν πετυχαίνεις γκολ, δεν μπορείς να ελπίζεις. Οι λεπτομέρειες και η ατομική ποιότητα των παικτών του αντιπάλου ήταν αυτό που έπαιξε ρόλο στο παιχνίδι. Κοιτάξαμε τον αντίπαλο ως ίσος προς ίσο.»