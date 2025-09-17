Η Formula 1 συνεχίζει το παγκόσμιο πρωτάθλημα και ταξιδεύει ανατολικά, με πρώτο σταθμό το Μπακού. Η πρωτεύουσα του Αζερμπαϊτζάν, που βρίσκεται 28 μέτρα κάτω από το επίπεδο της Κασπίας Θάλασσας, θα φιλοξενήσει τον 17ο αγώνα του φετινού πρωταθλήματος. Απομένουν συνολικά οκτώ αγώνες για την ολοκλήρωση της σεζόν, με 224 βαθμούς να μοιραστούν, καθώς περιλαμβάνονται και τρεις αγώνες Sprint σε ΗΠΑ, Βραζιλία και Κατάρ. Στη βαθμολογία προηγείται ο Όσκαρ Πιάστρι με 324 βαθμούς, ενώ δεύτερος ακολουθεί ο Λάντο Νόρις με 293, δηλαδή 31 λιγότερους. Στη McLaren, μετά τον τελευταίο αγώνα, άνοιξε μεγάλη συζήτηση, καθώς η ομάδα επέλεξε να διορθώσει την καθυστέρηση του Νόρις στα πιτ ζητώντας από τον Πιάστρι να του επιστρέψει τη 2η θέση στο Ιταλικό Grand Prix. Η ομάδα επιδιώκει να κρατήσει ίσες αποστάσεις και να δώσει και στους δύο οδηγούς τις ίδιες ευκαιρίες για την κατάκτηση του τίτλου, ωστόσο, όσο πλησιάζουμε στο φινάλε, τα περιθώρια στενεύουν και η πίεση αυξάνεται.

Η διαδρομή στην πόλη των Ανέμων ξετυλίγεται γύρω από τους Πύργους της Φωτιάς (Flame Towers) και το παλιό κάστρο. Είναι η 9η φορά που θα διεξαχθεί αγώνας στο Μπακού. Μόνο ο Σέρχιο Πέρεζ έχει κερδίσει δύο φορές εκεί: Πιάστρι (2024), Πέρεζ (2023, 2021), Φερστάπεν (2022), Μπότας (2019), Χάμιλτον (2018), Ρικιάρντο (2017), Ρόσμπεργκ (2016). Ο Λεκλέρκ έχει κυριαρχήσει στη μάχη με το χρονόμετρο τα τελευταία τέσσερα χρόνια.

Η διαδρομή των 6 χιλιομέτρων περιλαμβάνει τη μεγαλύτερη ευθεία του πρωταθλήματος, μήκους 2,2 χλμ., όπου αναμένεται να δούμε πολλά προσπεράσματα με τη βοήθεια του Drag Reduction System (DRS). Η δύναμη της υβριδικής μηχανής παίζει κυρίαρχο ρόλο, όπως και η σταθερότητα στο φρενάρισμα. Τα φρεναρίσματα από 350 χλμ/ώρα στο τέλος της ευθείας κρύβουν πολύ δράμα και απαιτούν ειδικό σετάρισμα για σταθερότητα.

Υπάρχουν επίσης 20 στροφές, πολλές από τις οποίες είναι 90 μοιρών. Η κύρια ευθεία είναι πολύ πλατιά, χωρούν τουλάχιστον τρία μονοθέσια δίπλα-δίπλα. Ωστόσο, σε ορισμένα σημεία της παλιάς πόλης, όπως η στροφή 8, η πιο στενή όλων, η πίστα έχει πλάτος μόλις επτά μέτρα.Τα στενά της παλιάς πόλης υπόσχονται θέαμα, εξόδους, συγκρούσεις και εμφανίσεις του αυτοκινήτου ασφαλείας, δημιουργώντας μοναδική ατμόσφαιρα για θεατές και τηλεθεατές. Στη διάθεση όλων των ομάδων θα βρίσκονται οι πιο μαλακές γόμες της γκάμας C4, C5 και C6.

Η υψηλότερη ταχύτητα που έχει επιτύχει ποτέ μονοθέσιο της Formula 1 σε αγώνα καταγράφηκε στο Μπακού, όταν ο Μπότας σημείωσε 378 χλμ/ώρα με τη Williams–Mercedes το 2016. Υπάρχουν όμως και στενά σημεία, που διανύονται με περίπου 60 χλμ/ώρα. Αυτό καθιστά τη ζωή των μηχανικών πολύπλοκη, όσον αφορά τον καθορισμό του επιπέδου αεροδυναμικής απόδοσης, καθώς αναζητούν τον καλύτερο συμβιβασμό για να διασφαλίσουν ότι το μονοθέσιο θα παραμείνει ανταγωνιστικό τόσο στις κατατακτήριες όσο και στον αγώνα.