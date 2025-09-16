Ο ΠρόεδροςΝτόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Τρίτη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα κατέληξαν σε προκαταρκτική συμφωνία που θα επιτρέψει τη συνέχιση της λειτουργίας του TikTok στις ΗΠΑ, μετά από σχεδόν έναν χρόνο έντονων διαπραγματεύσεων και πολιτικών εντάσεων.

Σύμφωνα με τον Τραμπ, η συμφωνία προβλέπει τη μεταβίβαση των αμερικανικών δραστηριοτήτων της πλατφόρμας από την κινεζική ByteDance σε εταιρεία με έδρα τις ΗΠΑ, η οποία θα ελέγχεται και θα διαχειρίζεται από Αμερικανούς επενδυτές. Πρόκειται για μια καθοριστική εξέλιξη στη μακρά αντιπαράθεση μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου για τον έλεγχο των προσωπικών δεδομένων και την επιρροή μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

«Έχουμε μια συμφωνία για το TikTok Μια ομάδα πολύ μεγάλων εταιρειών είναι έτοιμη να το αποκτήσει», δήλωσε ο Τραμπ, χωρίς να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες.

Η συμφωνία, η οποία τελεί υπό την έγκριση του Κογκρέσου, έρχεται σε συνέχεια του νόμου που ψηφίστηκε το 2024 επί κυβέρνησης Τζο Μπάιντεν, ο οποίος απαιτούσε την αποξένωση του TikTok από την ByteDance λόγω φόβων για πιθανή πρόσβαση της κινεζικής κυβέρνησης σε ευαίσθητα δεδομένα Αμερικανών πολιτών.

Παρότι η κυβέρνηση Τραμπ έχει τρεις φορές παρατείνει την προθεσμία για τη μεταβίβαση, επικαλούμενη την ευρεία απήχηση της εφαρμογής 170 εκατομμύρια χρήστες μόνο στις ΗΠΑ πλέον φαίνεται αποφασισμένη να κλείσει τη συμφωνία, με τις διαπραγματεύσεις να έχουν επιταχυνθεί από την άνοιξη.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του CNBC, η συμφωνία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός 30-45 ημερών και περιλαμβάνει τόσο υπάρχοντες επενδυτές της ByteDance όσο και νέους αμερικανικούς ομίλους.

Το ζήτημα είχε λάβει διαστάσεις γεωπολιτικής κρίσης, καθώς η Κίνα είχε μπλοκάρει προηγούμενη εκδοχή της συμφωνίας ως αντίποινα για την επιβολή νέων δασμών από τις ΗΠΑ. Ωστόσο, τη Δευτέρα οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε ένα νέο πλαίσιο, το οποίο ανοίγει τον δρόμο για οριστική λύση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμο έχει αποδώσει μέρος της εκλογικής του επιτυχίας στο TikTok, ενώ διατηρεί προσωπικό λογαριασμό με πάνω από 15 εκατομμύρια ακόλουθους. Μάλιστα, ο Λευκός Οίκος άνοιξε και επίσημο λογαριασμό τον περασμένο μήνα, εντείνοντας τη στρατηγική αξιοποίησης της πλατφόρμας.

Η τελική επιβεβαίωση της συμφωνίας αναμένεται την Παρασκευή, σε τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Κινέζου Προέδρου Σι Τζινπίνγκ.

Με πληροφορίες από Reuters