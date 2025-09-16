«Το Ισραήλ εισέρχεται σε διπλωματική απομόνωση. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε μια κλειστή οικονομία. Ο κόσμος χωρίζεται σε μπλοκ και εμείς δεν ανήκουμε σε κανένα μπλοκ. Αυτό καθιστά ευκολότερη την απομόνωσή μας. Έχουμε επίσης ένα τεχνολογικό και επιστημονικό πλεονέκτημα που δημιουργεί εξάρτηση από εμάς και δίνει στους άλλους ένα κίνητρο να διατηρήσουν τις σχέσεις τους μαζί μας» ανέφερε σε ομιλία του ο Μπενιαμίν Νετανιάχου σε ομιλία του τη Δευτέρα (15/9).

«Μπορεί να βρεθούμε μπλοκαρισμένοι όχι μόνο στην έρευνα και την ανάπτυξη, αλλά και στην ίδια την παραγωγή. Οι αμυντικές μας βιομηχανίες ενδέχεται να μπλοκαριστούν και θα πρέπει να γίνουμε σαν την Αθήνα και την σούπερ -Σπάρτη, προσαρμοζόμενοι σε μια αυτάρκη οικονομία. Δεν έχουμε άλλη επιλογή. Τουλάχιστον για τα επόμενα χρόνια, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προσπάθειες απομόνωσης και πρέπει πρώτα να αναπτύξουμε την ικανότητα να τα βγάζουμε πέρα μόνοι μας».

Οι δηλώσεις του Νετανιάχου προκάλεσαν δύο βασικές ερμηνείες, σύμφωνα με το Ιsraelhayom.«Η πρώτη είναι ότι αναφερόταν στην οικονομική ανθεκτικότητα – τη διασφάλιση της βιωσιμότητας της ισραηλινής οικονομίας υπό ακραίες συνθήκες. Τα διδάγματα από τη σφαγή της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου και τον επακόλουθο πόλεμο με το Ιράν υποδεικνύουν την ανάγκη για εφεδρεία σε κρίσιμα συστήματα και την ικανότητα διατήρησης βασικών λειτουργιών ακόμη και υπό συνθήκες μαζικών πυραυλικών επιθέσεων ή χερσαίων μαχών. Ο διοικητής της Τράπεζας του Ισραήλ, καθηγητής Αμίρ Γιαρόν, έχει εκφράσει παρόμοιες απόψεις στο παρελθόν.

Η δεύτερη, πιο ανησυχητική ερμηνεία είναι ότι ο Νετανιάχου προειδοποιούσε για ένα πιθανό γεωπολιτικό σενάριο στο οποίο το Ισραήλ θα μπορούσε να αντιμετωπίσει κυρώσεις. Τέτοια μέτρα θα μπορούσαν να διαταράξουν σοβαρά τις οικονομικές και εμπορικές σχέσεις του Ισραήλ με τον υπόλοιπο κόσμο, ένα σενάριο που θα είχε σημαντικές συνέπειες όχι μόνο για το Ισραήλ αλλά και για την παγκόσμια οικονομία».

Εν τω μεταξύ, ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε ότι το συνολικό επίπεδο απειλής για το Ισραήλ έχει μειωθεί σημαντικά. Επέκρινε αυτό που χαρακτήρισε ως «σπατάλη» των ημερών εφεδρικής θητείας από το στρατό, υποδηλώνοντας ότι το υπουργείο Άμυνας πρέπει να είναι πιο αποτελεσματικό στη χρήση των πόρων του.