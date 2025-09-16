Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προχώρησε τη Δευτέρα στην υπογραφή εκτελεστικού διατάγματος που προβλέπει την αποστολή δυνάμεων της Εθνοφρουράς στην πόλη Μέμφις της πολιτείας Τενεσί. Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στη διακηρυγμένη στρατηγική του για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας, με έμφαση στις μεγάλες αστικές περιοχές που διοικούνται από εκπροσώπους του Δημοκρατικού Κόμματος.

Ο ίδιος ο Τραμπ περιέγραψε τη συγκεκριμένη αποστολή ως «ρέπλικα» – δηλαδή, πιστό αντίγραφο – πρόσφατων επιχειρήσεων που υλοποιήθηκαν στην Ουάσιγκτον, παρά τις σφοδρές επικρίσεις από τους δημοκρατικούς αντιπάλους του. Οι τελευταίοι τον κατηγορούν ανοιχτά για «παρέκκλιση στον αυταρχισμό και στρατιωτικοποίηση της δημόσιας ασφάλειας».

Επέκταση Ομοσπονδιακών Δυνάμεων σε Αστικά Κέντρα

Σύμφωνα με τον Τραμπ, η επιχείρηση στο Μέμφις θα περιλαμβάνει συνεργασία της Εθνοφρουράς, του FBI, της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας, και λοιπών ομοσπονδιακών υπηρεσιών επιβολής του νόμου. Μιλώντας στον Τύπο από τον Λευκό Οίκο κατά τη διάρκεια ειδικής τελετής, ο πρώην πρόεδρος αιτιολόγησε την απόφασή του με αναφορές στην αυξανόμενη εγκληματικότητα που – όπως υποστηρίζει – μαστίζει την περιοχή.

Σημείωσε, μάλιστα, ότι ενδέχεται να ακολουθήσει αντίστοιχη επιχείρηση και στο Σικάγο: «Πιθανόν θα καταπιαστούμε με το Σικάγο αμέσως μετά», δήλωσε, επισημαίνοντας πως και αυτή η πόλη αποτελεί εδώ και εβδομάδες επίκεντρο προσοχής της εκστρατείας του.

Η Αντιπαράθεση με τους Δημοκρατικούς και το Ζήτημα της Εγκληματικότητας

Ο Τραμπ υποστηρίζει ότι η ανάλογη ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων στην Ουάσιγκτον, αλλά και παλιότερα στο Λος Άντζελες, συνέβαλε αποφασιστικά στην αντιμετώπιση της εγκληματικότητας. Σε πολλές περιπτώσεις αποδίδει το πρόβλημα σε παράγοντες όπως η μετανάστευση, εντείνοντας τη διαχρονική διαμάχη μεταξύ Ρεπουμπλικανών και Δημοκρατικών για το θέμα της ασφάλειας.

Αξιοσημείωτο είναι πως το Μέμφις διαθέτει κατά πλειοψηφία μαύρο πληθυσμό και ελέγχεται από δημοκρατικό δήμαρχο – τον 45χρονο Πολ Γιανγκ, Αφροαμερικανό στην καταγωγή. Αντιθέτως, η πολιτεία του Τενεσί διακυβερνάται από ρεπουμπλικανό κυβερνήτη, τον Μπιλ Λι, στοιχείο που αναδεικνύει τον πολύπλοκο πολιτικό χάρτη της περιοχής.