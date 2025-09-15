Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προτείνει οι εταιρείες των ΗΠΑ να δημοσιεύουν οικονομικά αποτελέσματα ανά εξάμηνο αντί για κάθε τρίμηνο, υποστηρίζοντας ότι η αλλαγή θα μειώσει τα κόστη και θα επιτρέψει στους διευθυντές να επικεντρωθούν στη λειτουργία και την ανάπτυξη των επιχειρήσεών τους. Παράλληλα, συνέκρινε τη σημερινή πρακτική στις ΗΠΑ με την πιο μακροπρόθεσμη στρατηγική που εφαρμόζεται στην Κίνα.

Οι περισσότεροι εισηγμένοι στο χρηματιστήριο όμιλοι των ΗΠΑ υποχρεούνται να υποβάλλουν τριμηνιαίες και ετήσιες οικονομικές καταστάσεις στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Η δήλωση Τραμπ

«Με την επιφύλαξη της έγκρισης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (SEC), οι εταιρείες και οι εταιρείες δεν θα έπρεπε πλέον να υποχρεούνται να ‘υποβάλλουν εκθέσεις’ σε τριμηνιαία βάση… αλλά να υποβάλλουν εκθέσεις σε εξαμηνιαία βάση», δήλωσε ο Τραμπ.

«Αυτό θα εξοικονομήσει χρήματα και θα επιτρέψει στους διευθυντές να επικεντρωθούν στην ορθή λειτουργία των εταιρειών τους» συμπλήρωσε και συνέχισε:

«Έχετε ακούσει ποτέ τη δήλωση ότι ‘η Κίνα έχει μια άποψη για τη διαχείριση μιας εταιρείας σε βάση 50 έως 100 ετών, ενώ εμείς λειτουργούμε τις εταιρείες μας σε τριμηνιαία βάση; Αυτό δεν είναι καλό».