Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να περπατήσει ξανά στο κόκκινο χαλί στο Ηνωμένο Βασίλειο, σε μια διήμερη επίσημη επίσκεψη την Τετάρτη και την Πέμπτη. Το Λονδίνο, επιστρατεύοντας όλη τη βασιλική μεγαλοπρέπεια, στοχεύει να εντυπωσιάσει τον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος γίνεται ο πρώτος που πραγματοποιεί δεύτερη επίσημη επίσκεψη στη χώρα. Η προηγούμενη επίσκεψή του στον βρετανικό θρόνο, το 2019, συνοδεύτηκε από θερμή υποδοχή της τότε βασίλισσας Ελισάβετ Β’ στα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ.

Αυτή τη φορά, το πρόγραμμα περιλαμβάνει εντυπωσιακή πομπή με άμαξα δίπλα στον βασιλιά Κάρολο Γ’, αεροπορική επίδειξη και επίσημο δείπνο στο Κάστρο του Ουίνδσορ, με τη βρετανική μοναρχία να επιχειρεί να τιμήσει τον Τραμπ, που έχει εκφράσει αρκετές φορές τον θαυμασμό του για τη βασιλική οικογένεια.

Την ίδια στιγμή, εκτός της επίσημης ατμόσφαιρας στο Λονδίνο, οργανώνεται μεγάλη διαδήλωση ενάντια στον Ρεπουμπλικανό πρόεδρο για την Τετάρτη.

Σε διπλωματικό επίπεδο, ο Εργατικός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ καταβάλλει συστηματικά προσπάθειες να ενισχύσει τις σχέσεις με την Ουάσινγκτον από τότε που ο Τραμπ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο. Μιλώντας τον Φεβρουάριο, ο Στάρμερ είχε δηλώσει: «Αυτό είναι πραγματικά ξεχωριστό, δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ, είναι πρωτοφανές», με αφορμή την προσωπική επίδοση της βασιλικής πρόσκλησης για επίσημη επίσκεψη στον Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο.

Ο ίδιος ο Τραμπ, παραλαμβάνοντας την πρόσκληση, είχε χαρακτηρίσει τον βασιλιά Κάρολο «σπουδαίο άνθρωπο», τονίζοντας τη προσωπική του σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο, ως γιος Σκωτσέζας μητέρας, και μνημονεύοντας συχνά την πρώτη του επίσκεψη.

Η φετινή επίσκεψη όμως έρχεται σε μια περίοδο που ο Τραμπ αλλάζει τα δεδομένα στη διεθνή πολιτική σκηνή, γεγονός που καθιστά τη συνάντηση με τη βρετανική ηγεσία κομβικής σημασίας για το μέλλον της περίφημης «ειδικής σχέσης» με την Ουάσινγκτον.

Επίσημες συναντήσεις και τελετές

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η σύζυγός του Κέιτ θα υποδεχθούν το προεδρικό ζεύγος Τραμπ-Μελάνια στο Ουίνδσορ, ενώ ο βασιλιάς Κάρολος με τη βασίλισσα Καμίλα θα τους συνοδεύσουν σε παραδοσιακές τελετές: βόλτα με άμαξα, στρατιωτικές τιμές και αεροπορική επίδειξη, πριν το επίσημο δείπνο.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται και φόρος τιμής από τον Τραμπ στον τάφο της βασίλισσας Ελισάβετ Β’ στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου, η οποία απεβίωσε το 2022.

Την Πέμπτη, η πολιτική ατζέντα θα περάσει στο προσκήνιο. Ο Κιρ Στάρμερ προσβλέπει να αναδείξει το γεγονός ότι το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν από τις πρώτες χώρες που σύναψαν εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ, προστατεύοντας τη βρετανική οικονομία από ενδεχόμενους δασμούς της διοίκησης Τραμπ.

Τεχνολογικές και πυρηνικές συμφωνίες – Ουκρανία στο προσκήνιο

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα επισκεφτεί επίσης την εξοχική κατοικία του Βρετανού πρωθυπουργού στο Τσέκερς, συνοδευόμενος από αντιπροσωπεία Αμερικανών επιχειρηματιών. Οι δύο ηγέτες αναμένεται να υπογράψουν παγκόσμιας εμβέλειας τεχνολογική συνεργασία αλλά και μια σημαντική συμφωνία για πυρηνική ενέργεια με στόχο τη μη στρατιωτική χρήση.

Η Ουκρανία θα βρεθεί επίσης στο επίκεντρο των συνομιλιών. Ο Κιρ Στάρμερ επιχειρεί, μαζί με άλλους ευρωπαίους ηγέτες, να πείσει τον Τραμπ να διατηρήσει την υποστήριξη προς το Κίεβο, σε μια περίοδο που ο Αμερικανός πρόεδρος επαναφέρει τον Βλαντίμιρ Πούτιν στη διεθνή πολιτική σκακιέρα.

Ξεχωριστές δράσεις για τις Πρώτες Κυρίες

Η Μελάνια Τραμπ, παρότι σπάνια κάνει δημόσιες εμφανίσεις, θα ακολουθήσει δικό της ξεχωριστό πρόγραμμα με επισκέψεις και εκδηλώσεις. Θα βρεθεί μαζί με τη βασίλισσα Καμίλα στο κουκλόσπιτο της βασίλισσας Μαρίας στο Ουίνδσορ και θα παραστεί σε εκπαιδευτική εκδήλωση με την Κέιτ, που πρόσφατα επέστρεψε στα επίσημα καθήκοντά της μετά την επιτυχή θεραπεία για καρκίνο.

Εκκρεμότητες και παρασκήνιο: Ελευθερία έκφρασης & σκάνδαλα

Παρά τη λαμπρότητα του βασιλικού τελετουργικού, οι εντάσεις στο παρασκήνιο παραμένουν. Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να θέσει στον Βρετανό πρωθυπουργό το ζήτημα της ελευθερίας της έκφρασης στο Ηνωμένο Βασίλειο – ένα θέμα που χαρακτήρισαν πρόσφατα ως κρίσιμο ο ίδιος και ο πρώην σύμμαχός του, Ίλον Μασκ, σε συγκέντρωση στο Λονδίνο.

Το σκάνδαλο Τζέφρι Έπσταϊν, που συνεχίζει να απασχολεί την αμερικανική πολιτική σκηνή, έχει και βρετανικές προεκτάσεις: ο Κιρ Στάρμερ προχώρησε την περασμένη εβδομάδα στην απομάκρυνση του πρέσβη στην Ουάσινγκτον, Πίτερ Μάντελσον, λόγω των σχέσεων του με τον Έπσταϊν, που είχε καταδικαστεί για σεξουαλικά αδικήματα και βρέθηκε νεκρός στη φυλακή το 2019.