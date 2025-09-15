Ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, απηύθυνε προειδοποίηση προς το Ισραήλ την Κυριακή, λίγες μόλις ημέρες μετά την πρόσφατη επιδρομή ισραηλινών δυνάμεων κατά στελεχών της Χαμάς στο Κατάρ. Ο ίδιος χαρακτηρίζει το Κατάρ ως «πολύ καλό σύμμαχο» των ΗΠΑ.

Σε δηλώσεις του προς δημοσιογράφους, ο κ. Τραμπ τόνισε: «Το Κατάρ είναι πολύ καλός σύμμαχος. Το Ισραήλ κι όλοι οι άλλοι πρέπει να προσέχουν. Όταν επιτιθέμεθα σε κόσμο, πρέπει να προσέχουμε». Παράλληλα, εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του σχετικά με τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο εμιράτο του Κόλπου, το οποίο αποτελεί καταφύγιο για μέλη του πολιτικού γραφείου της Χαμάς.

Πηγές της αμερικανικής διπλωματίας, ωστόσο, διαβεβαιώνουν ότι η παραπάνω ενέργεια δεν αναμένεται να επηρεάσει αρνητικά τις στρατηγικές σχέσεις ΗΠΑ–Ισραήλ.

Ρόλος του Κατάρ στη Μέση Ανατολή και αντιδράσεις

Το Κατάρ διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο ως μεσολαβητής στις έμμεσες διαπραγματεύσεις που έχουν ως στόχο μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας. Η περιοχή παραμένει σε εμπόλεμη κατάσταση από την 7η Οκτωβρίου 2023, οπότε και ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς εξαπέλυσε πρωτοφανή επίθεση στο νότιο Ισραήλ.

Η πρόσφατη επίθεση κατά στελεχών της Χαμάς είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο πέντε μελών του παλαιστινιακού κινήματος και ενός μέλους των δυνάμεων ασφαλείας του Κατάρ. Το γεγονός αυτό προκάλεσε διεθνή κατακραυγή, ιδιαίτερα στον αραβικό κόσμο. Η κυβέρνηση της Ντόχα κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να «σταματήσει» να ακολουθεί πολιτική «δυο μέτρων και δυο σταθμών» και να προχωρήσει σε κυρώσεις κατά του Ισραήλ.

Η στρατηγική σημασία του Κατάρ για τις ΗΠΑ

Σημειώνεται ότι στο Κατάρ φιλοξενείται η μεγαλύτερη αμερικανική στρατιωτική βάση στη Μέση Ανατολή, γεγονός που καθιστά τη χώρα κομβικό σύμμαχο για τις αμερικανικές στρατηγικές και αμυντικές επιχειρήσεις στην περιοχή.