Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος αφίχθη το βράδυ της Κυριακής στην Ουάσιγκτον, εγκαινιάζοντας την επίσημη επίσκεψή του στις Ηνωμένες Πολιτείες με αφορμή τη βράβευσή του με το διεθνούς κύρους Βραβείο Templeton. Η άφιξή του στην αμερικανική πρωτεύουσα σηματοδοτεί μια σειρά σημαντικών συναντήσεων και εκδηλώσεων που αναδεικνύουν τον ρόλο του στο διεθνές θρησκευτικό και κοινωνικό γίγνεσθαι.

Βάσει της ανακοίνωσης του Λευκού Οίκου, τη Δευτέρα στις 2 το μεσημέρι (τοπική ώρα Ουάσιγκτον), ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, θα υποδεχτεί τον Οικουμενικό Πατριάρχη στο Οβάλ Γραφείο, σε μια συνάντηση που έχει ιδιαίτερο συμβολισμό για τις διμερείς σχέσεις.

Παρά το αργά της ώρας, ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος έγινε δεκτός με ενθουσιασμό στο ξενοδοχείο διαμονής του από πλήθος πιστών, κληρικών και μαθητών. Συνοδευόταν από τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο, τον πανοσιολογιότατο Μέγα Εκκλησιάρχη και Διευθυντή του Πατριαρχικού Γραφείου π. Αέτιο, καθώς και τον πατριαρχικό διάκονο Βαρνάβα. Παρόντες στην υποδοχή ήταν, μεταξύ άλλων, ο Μητροπολίτης Νέας Ιερσέης Απόστολος και ο Επίσκοπος Ναζιανζού, κ. Αθηναγόρας.

Επαφές Υψηλού Επιπέδου και Τιμητικές Εκδηλώσεις

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Ουάσιγκτον, ο Οικουμενικός Πατριάρχης θα πραγματοποιήσει σειρά επαφών κορυφής. Πέρα από τη σημαίνουσα συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο στον Λευκό Οίκο, το πρόγραμμά του περιλαμβάνει κατάθεση στεφάνου στον Τάφο του Άγνωστου Στρατιώτη στο Άρλινγκτον, συνοδεία του στρατηγού Άντριου Πόππας.

Ανάμεσα στις προγραμματισμένες εκδηλώσεις διακρίνονται το επίσημο δείπνο στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, γεύμα εργασίας με τον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, Μάικ Τζόνσον, στο οποίο θα παραστούν μέλη και των δύο κομμάτων του Κογκρέσου, καθώς και δεξίωση στην ενορία Αγίας Αικατερίνης στη Βιρτζίνια.

Παρουσία στη Νέα Υόρκη και Θεσμικές Συναντήσεις

Την Πέμπτη, ο Πατριάρχης θα μεταβεί στη Νέα Υόρκη, όπου θα επισκεφθεί τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στο Σημείο Μηδέν στο Μανχάταν. Εκεί θα τελέσει δοξολογία και θα συναντήσει νέους Ορθόδοξους, ενώ θα λάβει μέρος σε εκδηλώσεις μνήμης για τους διασώστες της 11ης Σεπτεμβρίου. Επιπλέον, έχει προγραμματιστεί συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, αλλά και ομιλία στη δεξαμενή σκέψης Council on Foreign Relations.

Η κορύφωση της επίσκεψής του στις ΗΠΑ θα είναι η τελετή για τη βράβευσή του με το Βραβείο Templeton, που θα πραγματοποιηθεί στις 24 Σεπτεμβρίου στο Lincoln Center, παρουσία διεθνών προσωπικοτήτων όπως η Τζέιν Γκούντολ, ο Αλ Γκορ και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σημαντική Παρουσία στην Ομογένεια και Οικολογική Πρωτοβουλία

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Οικουμενικός Πατριάρχης θα επισκεφθεί την ελληνορθόδοξη κοινότητα στα Χάμπτονς, όπου θα συμμετάσχει στην World Cleanup Day μαζί με ερευνητές του Πανεπιστημίου Stony Brook και θα τιμηθεί με το ανώτατο μετάλλιο του ακαδημαϊκού ιδρύματος. Την Κυριακή, θα τελέσει τη θεία λειτουργία με τη συμμετοχή Ιεραρχών από όλη την Αμερική, υπογραμμίζοντας τον δυναμικό ρόλο της ομογένειας στον θρησκευτικό και κοινωνικό χώρο.