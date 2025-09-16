Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τη Δευτέρα την απόφασή του να προχωρήσει σε μήνυση και αγωγή συκοφαντικής δυσφήμισης κατά της αμερικανικής εφημερίδας New York Times, αξιώνοντας αποζημίωση που αγγίζει τα 15 δισεκατομμύρια δολάρια. Η κίνηση αυτή έρχεται λίγες ημέρες μετά τη δημοσίευση σειράς άρθρων, τα οποία ερευνούσαν τη σχέση του με τον Τζέφρι Έπστιν.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ γνωστοποίησε την πρωτοβουλία του μέσω της πλατφόρμας Truth Social, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Έχω τη μεγάλη τιμή να ασκώ αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση εναντίον των New York Times». Συνεχίζοντας, προσέθεσε: «Οι ‘Τάιμς’ επιδόθηκαν για δεκαετίες στη μέθοδο του να ψεύδονται όσον αφορά τον αγαπημένο σας πρόεδρο (ΕΜΕΝΑ!)».

Το ιστορικό της διαμάχης

Η ανακοίνωση αυτή έγινε περίπου μία εβδομάδα μετά την προειδοποίηση του Ντόναλντ Τραμπ προς τους δημοσιογράφους ότι θα κινηθεί νομικά κατά της εφημερίδας. Αφορμή στάθηκε η δημοσιοποίηση άρθρου που, σύμφωνα με τον ίδιο, επιχειρούσε να συνδέσει τον πρώην πρόεδρο με τον Τζέφρι Έπστιν, σχολιάζοντας φερόμενα μηνύματα με σεξουαλικά υπονοούμενα προς τον διαβόητο επιχειρηματία και προαγωγό ανηλίκων κοριτσιών.

Μέχρι στιγμής, οι New York Times δεν έχουν προβεί σε δημόσιο σχολιασμό ή απάντηση για το θέμα.

Οι κατηγορίες του Τραμπ κατά της εφημερίδας

Στην παρέμβασή του, ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγορεί την εφημερίδα πως έχει δημοσιεύσει επανειλημμένα ψευδείς πληροφορίες για τον ίδιο, την οικογένειά του και τις επιχειρηματικές δραστηριότητές του. Επιπλέον, τονίζει πως η αρνητική κάλυψη επεκτείνεται σε κινήματα που συνδέονται με το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και ιδεολογίες όπως το «Πρώτα η Αμερική» (America First) και το κίνημα MAGA (Make America Great Again).

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι η αγωγή ήδη «κατατίθεται» σε δικαστήριο της Φλόριντα, χωρίς ωστόσο να αναφέρεται σε περαιτέρω λεπτομέρειες ή αποδεικτικά στοιχεία που στηρίζουν τους ισχυρισμούς του.